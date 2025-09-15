РУС
Двое иностранцев разоблачены в вербовке и сексуальной эксплуатации украинских детей, - Офис Генпрокурора

Насилие над детьми

Двое иностранцев подыскивали в Украине детей из малообеспеченных семей для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум иностранным гражданам в вербовке малолетних и несовершеннолетних детей для сексуальной эксплуатации, их развращении, а также в изготовлении и распространении детской порнографии по ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 и ч. 4 ст. 301-1 УК Украины.

Подыскивали детей из малообеспеченных семей

Следствием установлено, что 33-летний и 55-летний мужчины в течение нескольких месяцев находясь на территории Украины, подыскивали детей из малообеспеченных семей. Пользуясь их трудным материальным положением, платили 150-200 евро для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Совершали в отношении детей развратные действия

Кроме того, они совершали в отношении детей развратные действия, которые фиксировали на мобильные телефоны, после чего распространяли изготовленные материалы в интернете.

Сообщение о подозрении направлено в компетентный орган государства, резидентами которого являются указанные иностранцы. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

дети (6721) иностранец (503) Офис Генпрокурора (2626)
