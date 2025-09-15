УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини
536 8

Двох іноземців викрито у вербуванні та сексуальній експлуатації українських дітей, - Офіс Генпрокурора

Насильство над дітьми

Двоє іноземців підшуковували в Україні дітей із малозабезпечених сімей для сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом іноземним громадянам у вербуванні малолітніх та неповнолітніх дітей для сексуальної експлуатації, їх розбещенні, а також у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 та ч. 4 ст. 301-1 КК України.

Підшукували дітей із малозабезпечених родин

Слідством встановлено, що 33-річний та 55-річний чоловіки протягом декількох місяців перебуваючи на території України, підшукували дітей із малозабезпечених родин. Користуючись їхнім скрутним матеріальним становищем, платили 150–200 євро для подальшої сексуальної експлуатації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє дітей підірвалися на невідомому предметі на Харківщині: їх госпіталізовано. ФОТО

Вчиняли стосовно дітей розпусні дії

Крім того, вони вчиняли стосовно дітей розпусні дії, які фіксували на мобільні телефони, після чого розповсюджували виготовлені матеріали в інтернеті.

Повідомлення про підозру направлено до компетентного органу держави, резидентами якої є зазначені іноземці. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дворічна дитина вистрілила собі в голову з пістолета у Нікополі: хлопчика госпіталізовано

Автор: 

діти (5304) іноземець (402) Офіс Генпрокурора (3423)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
15 років всього? чому не хімічна кастрація?
показати весь коментар
15.09.2025 17:58 Відповісти
зараз прибіжать лигибитишні толєрасти і захисники тварин і скажуть, що це не гуманно і порушує якісь їхні права.
показати весь коментар
15.09.2025 18:02 Відповісти
А як же тварин теж каструють жоб не Розповсюджувалось дворняг тому не бачу причин тим толерастам хвилюватись. Все буде гуманно чик чирик.
показати весь коментар
15.09.2025 18:10 Відповісти
Була введена після Врадіївки, зелені в 19м відмінили
показати весь коментар
15.09.2025 18:13 Відповісти
Яка підозра !? Відрізати яйця та відправити додому. ( яйця не віддавати).
показати весь коментар
15.09.2025 18:03 Відповісти
Відрізати яйця ---- по самі вуха.
показати весь коментар
15.09.2025 18:10 Відповісти
З якої країни?
показати весь коментар
15.09.2025 18:09 Відповісти
Під час війни зачиняють кордони на в'їзд, під час проведення геноциду на виїзд.
показати весь коментар
15.09.2025 18:10 Відповісти
 
 