Двох іноземців викрито у вербуванні та сексуальній експлуатації українських дітей, - Офіс Генпрокурора

Двоє іноземців підшуковували в Україні дітей із малозабезпечених сімей для сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом іноземним громадянам у вербуванні малолітніх та неповнолітніх дітей для сексуальної експлуатації, їх розбещенні, а також у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 та ч. 4 ст. 301-1 КК України.

Підшукували дітей із малозабезпечених родин

Слідством встановлено, що 33-річний та 55-річний чоловіки протягом декількох місяців перебуваючи на території України, підшукували дітей із малозабезпечених родин. Користуючись їхнім скрутним матеріальним становищем, платили 150–200 євро для подальшої сексуальної експлуатації.

Вчиняли стосовно дітей розпусні дії

Крім того, вони вчиняли стосовно дітей розпусні дії, які фіксували на мобільні телефони, після чого розповсюджували виготовлені матеріали в інтернеті.

Повідомлення про підозру направлено до компетентного органу держави, резидентами якої є зазначені іноземці. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

