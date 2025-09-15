1 148 1
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы
Вечером 15 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумщина (Сумской район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- БпЛА на востоке Запорожья, курс на запад.
- Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тамара Пальчук
показать весь комментарий15.09.2025 20:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль