РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9904 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
1 148 1

Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 15 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумщина (Сумской район) - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • БпЛА на востоке Запорожья, курс на запад.
  • Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Смотрите: Полет реактивного "Шахеда" сняли жители Черниговщины. ВИДЕО

Автор: 

Воздушные силы (2674) Шахед (1501) война в Украине (6119)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судячи з більш менш тиші в Києві, або щось готується, або Путін здох. Краще друге. Поможи, Боже, прибрати упиря.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:15 Ответить
 
 