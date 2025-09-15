1 939 6
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 15 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумщина (Сумський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- БпЛА на сході Запоріжжя, курс на захід.
- Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА
- БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.
- БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.
- На сході та півночі Харківщини розвідувальні БпЛА противника. Залучено засоби для збиття.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=8LTOkIAUd1w