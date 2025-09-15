УКР
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 15 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумщина (Сумський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • БпЛА на сході Запоріжжя, курс на захід.
  • Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху ударних БпЛА

  • БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.
  • БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.
  • На сході та півночі Харківщини розвідувальні БпЛА противника. Залучено засоби для збиття.

Дивіться: Політ реактивного "Шахеда" зафільмували жителі Чернігівщини. ВIДЕО

Повітряні сили (3017) Шахед (1511) війна в Україні (6164)
Судячи з більш менш тиші в Києві, або щось готується, або Путін здох. Краще друге. Поможи, Боже, прибрати упиря.
15.09.2025 20:15 Відповісти
треба плавно, щоб з радощів не померти - спочатку кадиров восени, а вже потім і путіну сечоприйомник прилаштувати.
15.09.2025 22:54 Відповісти
Яку тишу маєте на увазі? Відсутність потужних відосиків?
15.09.2025 23:10 Відповісти
15.09.2025 22:49 Відповісти
Поки у стефанчуків з служками, майбахами, ригоАНАЛЬНИМИ, батьківщини, позафракційними, у ВРУ, канікули справляли, Захисники України без канікул, 24/7, Захищають власним життям Україну!!
https://www.youtube.com/watch?v=8LTOkIAUd1w
15.09.2025 22:54 Відповісти
давайте зраночку сьомий НПЗ у цьому місяці. Відстаємо від серпня.
15.09.2025 22:56 Відповісти
 
 