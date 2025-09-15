4 061 17
Політ реактивного "Шахеда" зафільмували жителі Чернігівщини. ВIДЕО
Політ реактивного дрона-камікадзе "Шахед" зафільмували місцеві жителі в Чернігівській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео швидко рухомого безпілотника поширили у соціальних мережах. Звук дрона також змінився - замість характерного "мопедного" гулу він більше нагадує ракетний свист.
Мабуть, йому пороблено, або старий, як і *****?!?
І це не максимум, а економічна крейсерська швидкість.
Всі ж побачили рой дронів-перехоплювачів, що женуться за шахедом від самого кордону?
А не йдуть у ЗСУ бо отримують 4 тисячі доларів Зеленського.
Мені здається, чи у кожній брехні є Зеленській?
То може не там проблему шукаєте?