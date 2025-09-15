УКР
Політ реактивного "Шахеда" зафільмували жителі Чернігівщини. ВIДЕО

Політ реактивного дрона-камікадзе "Шахед" зафільмували місцеві жителі в Чернігівській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео швидко рухомого безпілотника поширили у соціальних мережах. Звук дрона також змінився - замість характерного "мопедного" гулу він більше нагадує ракетний свист.

безпілотник (4868) атака (517) Шахед (1506) Чернігівська область (1035)
+14
І заодно зафільмували "ефективність" ППО на Чернігівщині.

Всі ж побачили рой дронів-перехоплювачів, що женуться за шахедом від самого кордону?
15.09.2025 19:51
+14
А у нас все ще не завезли рожеву фарбу для Фламінгів...
15.09.2025 19:52
+7
Зате фоточек та відосиків багато.
15.09.2025 19:55
Кілометрів 240 шпарить а це не мало
15.09.2025 19:48
Людям свезло..
15.09.2025 19:49
А Трамп-бите вухо, все каже, про якусь ПОМИЛКУ ******!!???
Мабуть, йому пороблено, або старий, як і *****?!?
15.09.2025 19:53
Не оріть на мене!! Воно *******, а не старе. Дуже жалкую, що воно не стало - пробитий лоб.
15.09.2025 19:59
Очень мало 240 для реактивного дрона.
15.09.2025 19:57
500-550 км/ч
І це не максимум, а економічна крейсерська швидкість.
15.09.2025 20:49
І заодно зафільмували "ефективність" ППО на Чернігівщині.

Всі ж побачили рой дронів-перехоплювачів, що женуться за шахедом від самого кордону?
15.09.2025 19:51
ще не "Всі" побачили рій новобранців які звернулись до Війська безпілотних систем, що шалено біжать від західного кордона на схід , щоб їх навчили , нажаль .....
15.09.2025 20:19
І кожен буде бігти з мільйононом дронів Зеленського між мільярдом дерев Зеленського у супроводі тисяч ракет Зеленського.

А не йдуть у ЗСУ бо отримують 4 тисячі доларів Зеленського.

Мені здається, чи у кожній брехні є Зеленській?
То може не там проблему шукаєте?
15.09.2025 20:33
Воювати взагалі нікому не хочеться. Тільки одні зціпивши зуби роблять, а такі як ти шукають виправдання чому ти не лайно. Не потрібні Мільйони дронів Зеленського між мільярдом дерев Зеленського у супроводі тисяч ракет Зеленського. Записти свої 10 дронів на кремль ...... а то Б-б--рех-ня Ко-ко-корупція, нема грошей ....... універсальна "причина"...
15.09.2025 20:50
А у нас все ще не завезли рожеву фарбу для Фламінгів...
15.09.2025 19:52
Зате фоточек та відосиків багато.
15.09.2025 19:55
Чорд..збирати на фарбу почнемо?
15.09.2025 20:01
думаю що на такий реактивний двигун старий корпус шахеда вже не підходить. там треба вже міцний корпус та менші крила
15.09.2025 20:03
Пора опять Зелемськаму показувать свою Рожевую фламінгу, яку роблять на мощностях 95-го кварталу. Чи ще якійсь "Смарагдовий прутень".
15.09.2025 20:10
член він токи покаже
15.09.2025 20:38
А в цей саме час на військових навчаннях білорашки і ********** в ********** крім союзних спостерігачів знаходяться ще військові США, Турції, Угорщини і др. Що це значить після зняття деяких санкцій з *********** не важко здогадатись.
15.09.2025 20:22
 
 