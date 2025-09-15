8 268 45
Полет реактивного "Шахеда" засняли жители Черниговщины. ВИДЕО
Полет реактивного дрона-камикадзе "Шахед" сняли местные жители на Черниговщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео быстро движущегося беспилотника распространили в социальных сетях. Звук дрона также изменился - вместо характерного "мопедного" гула он больше напоминает ракетный свист.
Мабуть, йому пороблено, або старий, як і *****?!?
І це не максимум, а економічна крейсерська швидкість.
такого з Максима не зіб'єш.
потрібні "стінгери" на реактивних носіях.
а у нас триндьож про дрони-камікадзе і рожеві фламінго в білому кадилаку
.
Shahed-238 (Гєрань-3) розвиває крейсерську швидкість близько 500-520 км/год, а у режимі пікірування може перевищувати 700 км/год.
Всі ж побачили рой дронів-перехоплювачів, що женуться за шахедом від самого кордону?
А не йдуть у ЗСУ бо отримують 4 тисячі доларів Зеленського.
Мені здається, чи у кожній брехні є Зеленській?
То може не там проблему шукаєте?
Всіма способами ігноруємо, що роль президента України виконує брехливе *****.
Те саме *****, що зірвало мобілізацію та дискредетувало ЗСУ.
Те саме *****, що зривало оборонзамовлення.
Те саме *****, що здало 20%України за перший тиждень 2022.
Те саме *****, що звало на шашлички замість підготовки до оборони.
Те саме *****, що винно у загибелі сотень тисяч укоаїнців, як цивільних так і військових НІ ЗА ЩО - тупо через дебільність цього ***** з Банкової.
І чого ж це у 2022 українці у ЗСУ ломилися та у чергах стояли, а у 2025 їх треба ловити, катувати та примушувати...
Прямо таємниця якась.
Бажано після відвертої сповіді під дулом пістолета.
А те лисе з кремля хай конає, як хоче.
Бо вбивати на війні чужих - це ще якось можна зрозуміти. Не він перший, не він останній такий ублюдок.
Але зраджувати та обкрадати стікаючих кровью своїїх...
послухай пісню Status Quo - In The Army Now та перевод песні...
Тільки одні зціпивши зуби роблять, а найбоєздатніші шукають виправдання чому ти не лайно.
Почитав коментарі зверху і зрозумів, що в запасі найкращі найбоєздатніші стратеги сидять.
один херой України (Те саме х@йло)- віддав третье в міре ядерне оружие, другий херой (Те саме х@йло) продав десятки тисяч танков і т.д. третій херой (Те саме х@йло) продав не меньше....
третій херой (Те саме х@йло) ......
Прямо та косо таємниця якась.
Почитав коментарі зверху і зрозумів, що...
В запасі сидять на броні подоляківські тролі під жіночими ніками. Мабуть дуже цінні кадри. 😁
Вояка диванних військ швидкого друкування...
Це ти на громадських засадах вирішив лайна поїсти?
за три роки .... за 1010 днів взяла лише менше 1% України
не повторюй тупо дебільність х@йла з Банкової ....... що здало 20% України за першу тиждень 2022 ??????
https://trt.global/russian/article/3d024a1d9f70
https://trt.global/russian/article/3d024a1d9f70
Без цього ублюдка у кацапів зовсім кепсько все було б. А він їм дуже добре підмахнув.
Не просто ж так за тиждень до вторгнення ЗЄ наказав розмінувати проходи з Криму.
Россия за 1010 дней полномасштабной войны оккупировала менее 1% территории Украины. За это время под контроль врага перешло около 5,8 тысячи кв. км украинских земель.
кто отдал 19 % ??? УКРАЇНИ
А все Приазовь'я та Марік коли зайняли? Кацапи у Херсон, Енергодар, Бердянськ, Гінічеськ, Мелітополь, як туристи автобусами заїхали без жодного пострілу.
Так що так - ті самі перші 2 тиждня, за які кацапи захопили майже все, що у них завдяки Зеленському зараз є. А потім 1110 днів довбилися головою об стіну.
Мелітополь був окупований російськими військами 26 лютого 2022 року.
Бердянськ був окупований російськими військами на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, а саме 27 лютого.
Енергодар та Запорізька АЕС були захоплені російськими військами 4 березня 2022 року.
Херсон був окупований російськими військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, приблизно 2 березня 2022.
Пащека 2, Трясця 1! Якось так треба було назвати
Дуже спрощена і функціонально обмежена у порівнянні з Калібром чи Х-101, але значно дорожча за Герань-2.