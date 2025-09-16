2 036 28
Война закончилась бы за 60 или 90 дней, если бы Европа ввела санкции против покупателей российской нефти, - Бессент
Глава Минфина США Скот Бессент считает, что война РФ против Украины закончилась бы в течение 60-90 дней, если бы страны Европы ввели пошлины против покупателей российской нефти.
Об этом он заявил в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Я гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, война закончилась бы через 60 или 90 дней", - отметил министр.
По словам Бессента, это отрезало бы основной источник доходов РФ.
Министр подчеркнул, что европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов России от нефти и прекращении войны в Украине.
Топ комментарии
+12 Tommy Lee
показать весь комментарий16.09.2025 10:32 Ответить Ссылка
+7 Yuri I #427530
показать весь комментарий16.09.2025 10:33 Ответить Ссылка
+7 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий16.09.2025 11:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Do dupy вас, меркантильні американські гендлярі, що зраджуєте демократію та своїх союзників. Тьху!
Майже непогана гра.
Але дебілів видно швидко й здалеку
Потикайте хтось в нього палкою, щоб не спав бо він обісрався. Тарифи проти Індії нічого не змінили.
Твоя обісрана Трампиня не ввела за 9 місяців жодної санкції проти рашки та ще й контроль за старими послабила.
Варіант 2: Війна закінчиться, коли в України закінчаться "добові поставки".
Захід, ну звісно ж, обрав варіант 1.
Ще б українцям нарешті зрозуміти весь цинізм європи...
------------------------------------------------------------------------------
Война закончилась бы за 10 дней, если бы США дали Украине свои крылатые ракеты Томагавк, а Германия тут же бы поддержала союзника и передала бы Украине свои Таурусы.
А так сейчас вы просто переливаете воду из пустого в порожнее.