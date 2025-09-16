РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Экспорт нефти РФ
2 036 28

Война закончилась бы за 60 или 90 дней, если бы Европа ввела санкции против покупателей российской нефти, - Бессент

В США настаивают на санкциях Европы против покупателей российской нефти

Глава Минфина США Скот Бессент считает, что война РФ против Украины закончилась бы в течение 60-90 дней, если бы страны Европы ввели пошлины против покупателей российской нефти.

Об этом он заявил в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Я гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, война закончилась бы через 60 или 90 дней", - отметил министр.

По словам Бессента, это отрезало бы основной источник доходов РФ.

Министр подчеркнул, что европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов России от нефти и прекращении войны в Украине.

Читайте: США не введут пошлины против Китая за закупку нефти РФ без аналогичных шагов со стороны ЕС, - Бессент

Автор: 

Европа (2029) нефть (1999) россия (97203) США (27898) Скотт Бессент (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
...за двадцятьчотиригодини... (с)

Do dupy вас, меркантильні американські гендлярі, що зраджуєте демократію та своїх союзників. Тьху!
показать весь комментарий
16.09.2025 10:32 Ответить
+7
Боже яке їбануте.
Потикайте хтось в нього палкою, щоб не спав бо він обісрався. Тарифи проти Індії нічого не змінили.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:33 Ответить
+7
Бессет «забуває», що Трамп, уже 9 місяців, ніяких САНКЦІЙ проти ****** не робить!! Перш ніж на когось кивати, подивись собі в очі, та зроби щось !!!
показать весь комментарий
16.09.2025 11:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
16.09.2025 10:31 Ответить
Бессет «забуває», що Трамп, уже 9 місяців, ніяких САНКЦІЙ проти ****** не робить!! Перш ніж на когось кивати, подивись собі в очі, та зроби щось !!!
показать весь комментарий
16.09.2025 11:01 Ответить
...за двадцятьчотиригодини... (с)

Do dupy вас, меркантильні американські гендлярі, що зраджуєте демократію та своїх союзників. Тьху!
показать весь комментарий
16.09.2025 10:32 Ответить
Якщо б...якщо б...пісюн був довший.
Майже непогана гра.
Але дебілів видно швидко й здалеку
показать весь комментарий
16.09.2025 10:48 Ответить
Боже яке їбануте.
Потикайте хтось в нього палкою, щоб не спав бо він обісрався. Тарифи проти Індії нічого не змінили.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:33 Ответить
Більше того, Індія зблизилися з Китаєм.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:38 Ответить
воно - гей, причому пасивний, причому - відкритий, має за мужа якогось негра.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:56 Ответить
Трамп не причому - це все Європа
показать весь комментарий
16.09.2025 10:35 Ответить
Саме так, коаліція всратих у дії.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:44 Ответить
ЄС вводить санкції проти танкерів і встановлює стелю цін на русняву нафту - саме це і змушує покупців відмовлятись або купувати їх в кацапні задешево і рашка втрачає гроші.

Твоя обісрана Трампиня не ввела за 9 місяців жодної санкції проти рашки та ще й контроль за старими послабила.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:59 Ответить
Варіант 1: Війна закінчиться, коли в РФ закінчаться гроші.
Варіант 2: Війна закінчиться, коли в України закінчаться "добові поставки".

Захід, ну звісно ж, обрав варіант 1.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:35 Ответить
Так, тоді гавкните на Орбана
показать весь комментарий
16.09.2025 10:36 Ответить
Бреше пан Бессент.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:37 Ответить
Наша пісня гарна нова - починаєм її знову - кацапи від нафти і газу мають 150 млд доходу і 150 млд від іншого експорту - міндобрива ліс риба зерно золото вуголь алмази і покупці не відмовляються купляти - Китай основний - Китай потрібно давити - Трамп рішиться?
показать весь комментарий
16.09.2025 10:37 Ответить
Війна б закінчилася за 24 години якби Захід мав яйця.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:38 Ответить
ага 2-3 неделі максімум 5
показать весь комментарий
16.09.2025 10:39 Ответить
і хто ж запровадить санкції проти тих, хто купує російську нафту і газ? Схоже, що ніхто, бо на першому місці прибутки, а не розхвалені цінності Заходу. Якщо є бабло, то можна погратися і в :цінності", а якщо бабла стає менше, то відбувається от така політика США і Європи як зараз
показать весь комментарий
16.09.2025 10:43 Ответить
МАГА просто хочушь долучити Європу до своєї торгівельної війни проти Китаю, нічого більше. Жодних санкцій проти РФ вони не ввели за цілий рік.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:08 Ответить
-1 круассан. пффф.... ні на таке Європа не піде.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:10 Ответить
Саме краще звинувачувати Європу в неспроможності Трампа запровадити санкції проти росії ,я думаю він не настільки тупий як Трамп мавби розуміти що російську нафту купляють дві країни Угорщина і Словачина нафтопроводом який йде через ериторію України і це не такий обєм десь 5-7 % від рашиського експорту ,в той час як на Китай припадає 50% ,тому з хворої голови на здорову.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:12 Ответить
Може і не за 60-90 днів, але 100% закінчилася б значно швидше ніж без таких санкцій. Але європа на це не піде, в них все добре, а українці і їх доля європейських шакалів не цікавлять.

Ще б українцям нарешті зрозуміти весь цинізм європи...
показать весь комментарий
16.09.2025 11:23 Ответить
США мали б сказати по іншому, країни ЄС, які купують в РФ газ і нафту, фінансуючи потенційного ворога повинні покинути НАТО, тоді відразу усі б відмовились від співпраці з РФ, а так шляпа...
показать весь комментарий
16.09.2025 11:30 Ответить
мне нравятся эти пиндоские скахочники
показать весь комментарий
16.09.2025 11:39 Ответить
путін не хоче віддавати назад американцям 30 серебряників/відсотків проекту "сахалін-1", який дав в 2014 і забрав в 2022 р. Ось і вся причина танців з бубнами
показать весь комментарий
16.09.2025 11:40 Ответить
Війна закінчилася б за 60 або 90 днів, якби Європа ...
------------------------------------------------------------------------------
Война закончилась бы за 10 дней, если бы США дали Украине свои крылатые ракеты Томагавк, а Германия тут же бы поддержала союзника и передала бы Украине свои Таурусы.
А так сейчас вы просто переливаете воду из пустого в порожнее.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:47 Ответить
Хто знае, Трамп може використати цю заяву як привід ввести нові пошлини проти Европи, і плювати він хотів на всякі договори
показать весь комментарий
16.09.2025 12:05 Ответить
Дешевий прийом - перекласти звинувачення і відповідальність на Європу (на всю! не розбираючи, де друзяки трампакса). Європа ще не тільки на костюм наблювала трампаксу, а й в штани йому на..рала.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:21 Ответить
 
 