Война закончилась бы за 60 или 90 дней, если бы Европа ввела санкции против покупателей российской нефти, - Бессент

Глава Минфина США Скот Бессент считает, что война РФ против Украины закончилась бы в течение 60-90 дней, если бы страны Европы ввели пошлины против покупателей российской нефти.

Об этом он заявил в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Я гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, война закончилась бы через 60 или 90 дней", - отметил министр.

По словам Бессента, это отрезало бы основной источник доходов РФ.

Министр подчеркнул, что европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов России от нефти и прекращении войны в Украине.

