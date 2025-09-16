Війна закінчилася б за 60 або 90 днів, якби Європа запровадила санкції проти покупців російської нафти, - Бессент

Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що війна РФ проти України закінчилася б впродовж 60-90 днів, якби країни Європи запровадили мита проти покупців російської нафти.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні мита щодо покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів", - зазначив міністр.

За словами Бессента, це відрізало б основне джерело доходів РФ.

Міністр наголосив, що європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні доходів Росії від нафти та припиненні війни в Україні.

