2 594 31
Війна закінчилася б за 60 або 90 днів, якби Європа запровадила санкції проти покупців російської нафти, - Бессент
Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що війна РФ проти України закінчилася б впродовж 60-90 днів, якби країни Європи запровадили мита проти покупців російської нафти.
Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні мита щодо покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів", - зазначив міністр.
За словами Бессента, це відрізало б основне джерело доходів РФ.
Міністр наголосив, що європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні доходів Росії від нафти та припиненні війни в Україні.
Топ коментарі
+14 Tommy Lee
показати весь коментар16.09.2025 10:32 Відповісти Посилання
+9 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.09.2025 11:01 Відповісти Посилання
+8 Yuri I #427530
показати весь коментар16.09.2025 10:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Do dupy вас, меркантильні американські гендлярі, що зраджуєте демократію та своїх союзників. Тьху!
Майже непогана гра.
Але дебілів видно швидко й здалеку
Потикайте хтось в нього палкою, щоб не спав бо він обісрався. Тарифи проти Індії нічого не змінили.
Твоя обісрана Трампиня не ввела за 9 місяців жодної санкції проти рашки та ще й контроль за старими послабила.
Варіант 2: Війна закінчиться, коли в України закінчаться "добові поставки".
Захід, ну звісно ж, обрав варіант 1.
Ще б українцям нарешті зрозуміти весь цинізм європи...
------------------------------------------------------------------------------
Война закончилась бы за 10 дней, если бы США дали Украине свои крылатые ракеты Томагавк, а Германия тут же бы поддержала союзника и передала бы Украине свои Таурусы.
А так сейчас вы просто переливаете воду из пустого в порожнее.