УКР
Новини Експорт нафти РФ
2 594 31

Війна закінчилася б за 60 або 90 днів, якби Європа запровадила санкції проти покупців російської нафти, - Бессент

У США наполягають на санкціях Європи проти покупців російської нафти

Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що війна РФ проти України закінчилася б впродовж 60-90 днів, якби країни Європи запровадили мита проти покупців російської нафти.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні мита щодо покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів", - зазначив міністр.

За словами Бессента, це відрізало б основне джерело доходів РФ.

Міністр наголосив, що європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні доходів Росії від нафти та припиненні війни в Україні.

Автор: 

Європа (2007) нафта (5846) росія (67739) США (24297) Бессент Скот (68)
Топ коментарі
+14
...за двадцятьчотиригодини... (с)

Do dupy вас, меркантильні американські гендлярі, що зраджуєте демократію та своїх союзників. Тьху!
показати весь коментар
16.09.2025 10:32 Відповісти
+9
Бессет «забуває», що Трамп, уже 9 місяців, ніяких САНКЦІЙ проти ****** не робить!! Перш ніж на когось кивати, подивись собі в очі, та зроби щось !!!
показати весь коментар
16.09.2025 11:01 Відповісти
+8
Боже яке їбануте.
Потикайте хтось в нього палкою, щоб не спав бо він обісрався. Тарифи проти Індії нічого не змінили.
показати весь коментар
16.09.2025 10:33 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
16.09.2025 10:31 Відповісти
Все простіше. Трумпу потрібне виправдання перед журналістами, чому Трумп не закінчує війну як обіцяв. Знайшли дитячу одмазку, вся справа, що ЄС не " увів санкції протии Китаю і Індії". Все, дитинка Трамп " в домікє".
показати весь коментар
16.09.2025 12:56 Відповісти
Якщо б...якщо б...пісюн був довший.
Майже непогана гра.
Але дебілів видно швидко й здалеку
показати весь коментар
16.09.2025 10:48 Відповісти
Більше того, Індія зблизилися з Китаєм.
показати весь коментар
16.09.2025 10:38 Відповісти
воно - гей, причому пасивний, причому - відкритий, має за мужа якогось негра.
показати весь коментар
16.09.2025 10:56 Відповісти
Трамп не причому - це все Європа
показати весь коментар
16.09.2025 10:35 Відповісти
Саме так, коаліція всратих у дії.
показати весь коментар
16.09.2025 10:44 Відповісти
ЄС вводить санкції проти танкерів і встановлює стелю цін на русняву нафту - саме це і змушує покупців відмовлятись або купувати їх в кацапні задешево і рашка втрачає гроші.

Твоя обісрана Трампиня не ввела за 9 місяців жодної санкції проти рашки та ще й контроль за старими послабила.
показати весь коментар
16.09.2025 10:59 Відповісти
Варіант 1: Війна закінчиться, коли в РФ закінчаться гроші.
Варіант 2: Війна закінчиться, коли в України закінчаться "добові поставки".

Захід, ну звісно ж, обрав варіант 1.
показати весь коментар
16.09.2025 10:35 Відповісти
Так, тоді гавкните на Орбана
показати весь коментар
16.09.2025 10:36 Відповісти
Бреше пан Бессент.
показати весь коментар
16.09.2025 10:37 Відповісти
Наша пісня гарна нова - починаєм її знову - кацапи від нафти і газу мають 150 млд доходу і 150 млд від іншого експорту - міндобрива ліс риба зерно золото вуголь алмази і покупці не відмовляються купляти - Китай основний - Китай потрібно давити - Трамп рішиться?
показати весь коментар
16.09.2025 10:37 Відповісти
Війна б закінчилася за 24 години якби Захід мав яйця.
показати весь коментар
16.09.2025 10:38 Відповісти
ага 2-3 неделі максімум 5
показати весь коментар
16.09.2025 10:39 Відповісти
і хто ж запровадить санкції проти тих, хто купує російську нафту і газ? Схоже, що ніхто, бо на першому місці прибутки, а не розхвалені цінності Заходу. Якщо є бабло, то можна погратися і в :цінності", а якщо бабла стає менше, то відбувається от така політика США і Європи як зараз
показати весь коментар
16.09.2025 10:43 Відповісти
МАГА просто хочушь долучити Європу до своєї торгівельної війни проти Китаю, нічого більше. Жодних санкцій проти РФ вони не ввели за цілий рік.
показати весь коментар
16.09.2025 11:08 Відповісти
-1 круассан. пффф.... ні на таке Європа не піде.
показати весь коментар
16.09.2025 11:10 Відповісти
Саме краще звинувачувати Європу в неспроможності Трампа запровадити санкції проти росії ,я думаю він не настільки тупий як Трамп мавби розуміти що російську нафту купляють дві країни Угорщина і Словачина нафтопроводом який йде через ериторію України і це не такий обєм десь 5-7 % від рашиського експорту ,в той час як на Китай припадає 50% ,тому з хворої голови на здорову.
показати весь коментар
16.09.2025 11:12 Відповісти
Може і не за 60-90 днів, але 100% закінчилася б значно швидше ніж без таких санкцій. Але європа на це не піде, в них все добре, а українці і їх доля європейських шакалів не цікавлять.

Ще б українцям нарешті зрозуміти весь цинізм європи...
показати весь коментар
16.09.2025 11:23 Відповісти
США мали б сказати по іншому, країни ЄС, які купують в РФ газ і нафту, фінансуючи потенційного ворога повинні покинути НАТО, тоді відразу усі б відмовились від співпраці з РФ, а так шляпа...
показати весь коментар
16.09.2025 11:30 Відповісти
мне нравятся эти пиндоские скахочники
показати весь коментар
16.09.2025 11:39 Відповісти
путін не хоче віддавати назад американцям 30 серебряників/відсотків проекту "сахалін-1", який дав в 2014 і забрав в 2022 р. Ось і вся причина танців з бубнами
показати весь коментар
16.09.2025 11:40 Відповісти
Війна закінчилася б за 60 або 90 днів, якби Європа ...
------------------------------------------------------------------------------
Война закончилась бы за 10 дней, если бы США дали Украине свои крылатые ракеты Томагавк, а Германия тут же бы поддержала союзника и передала бы Украине свои Таурусы.
А так сейчас вы просто переливаете воду из пустого в порожнее.
показати весь коментар
16.09.2025 11:47 Відповісти
Хто знае, Трамп може використати цю заяву як привід ввести нові пошлини проти Европи, і плювати він хотів на всякі договори
показати весь коментар
16.09.2025 12:05 Відповісти
Дешевий прийом - перекласти звинувачення і відповідальність на Європу (на всю! не розбираючи, де друзяки трампакса). Європа ще не тільки на костюм наблювала трампаксу, а й в штани йому на..рала.
показати весь коментар
16.09.2025 12:21 Відповісти
Вони лише вічно щось розглядають, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
показати весь коментар
16.09.2025 12:26 Відповісти
После драки как известно, кулаками не машут. Все еще чего-то пыжатся, угрожают, но по факту мы имеем альянс в 2/3 мира с огромным человеческим ресурсом против блока стран первого мира. Тут можно победить только тактикой и умом, а она не всегда просматривается. Тот факт, что сша допустили сближение Индии китая и россии в принципе говорит о серьёзных стратегических просчетах. Я хочу напомнить, что пока только КНДР отправляли своих солдат на эту войну и как бы там ни было свою задачу в том регионе они выполнили. Остальные партнёры если и делают это, то по- тихому
показати весь коментар
16.09.2025 12:58 Відповісти
 
 