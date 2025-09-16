РУС
РФ атаковала Харьков "шахедами": есть пострадавшие

Атака шахидов на Харьков 16 сентября 2025 года. Что известно?

Российские оккупанты атакуют Харьков беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков атакован вражескими БПЛА. Детали выясняем", - отметил глава города.

Предварительно известно, что БПЛА ударил на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются.

Отмечается, что над Харьковом находится еще один вражеский дрон.

"Есть предварительная информация о двух пострадавших в Слободском районе в результате удара боевого вражеского дрона", - впоследствии добавил мэр.

в Сумах з 6 ранку прильоти та вибухи.....
16.09.2025 11:14 Ответить
 
 