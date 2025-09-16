РФ атаковала Харьков "шахедами": есть пострадавшие
Российские оккупанты атакуют Харьков беспилотниками.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков атакован вражескими БПЛА. Детали выясняем", - отметил глава города.
Предварительно известно, что БПЛА ударил на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются.
Отмечается, что над Харьковом находится еще один вражеский дрон.
"Есть предварительная информация о двух пострадавших в Слободском районе в результате удара боевого вражеского дрона", - впоследствии добавил мэр.
