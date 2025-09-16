РФ атаковала Харьков "шахедами": есть пострадавшие

Российские оккупанты атакуют Харьков беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков атакован вражескими БПЛА. Детали выясняем", - отметил глава города.

Предварительно известно, что БПЛА ударил на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются.

Отмечается, что над Харьковом находится еще один вражеский дрон.

"Есть предварительная информация о двух пострадавших в Слободском районе в результате удара боевого вражеского дрона", - впоследствии добавил мэр.

Читайте: РФ атаковала 113 "шахедами": 89 целей обезврежены. ИНФОГРАФИКА