На Подольском мосту продолжат работы. Построят еще один съезд, будут готовиться к запуску метро, - КГГА

Следующим этапом развития транспортной инфраструктуры вокруг Подольского мостового перехода станет строительство съезда на Подол и подготовка к запуску трех станций метро.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Подольский мостовой переход имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города. Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным. Параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы", - говорится в сообщении.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА также подробно рассказали о первом этапе строительства Подольско-Выгуровской линии метро.

"Проект предусматривает строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". Линия будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" - "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" - "Подольская", - сообщили в КГГА.

Часть подготовительных работ уже выполнена. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые непосредственно для запуска метро на Троещину, отметили в столичной мэрии.

Как известно, 23 августа было полностью открыто движение по Подольскому мостовому переходу и по обеим частям новопостроенного тоннеля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на полях Ukrainian Recovery Conference обсудил реализацию стратегического проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена с президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской. По словам Кличко, ЕИБ выразил заинтересованность в этом проекте.

