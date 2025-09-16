РУС
Новости Подольский мост в Киеве
976 7

На Подольском мосту продолжат работы. Построят еще один съезд, будут готовиться к запуску метро, - КГГА

Подольский мост. В КГГА рассказали о дальнейших работах

Следующим этапом развития транспортной инфраструктуры вокруг Подольского мостового перехода станет строительство съезда на Подол и подготовка к запуску трех станций метро.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Подольский мостовой переход имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города. Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным. Параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы", - говорится в сообщении.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА также подробно рассказали о первом этапе строительства Подольско-Выгуровской линии метро.

"Проект предусматривает строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". Линия будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" - "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" - "Подольская", - сообщили в КГГА.

Часть подготовительных работ уже выполнена. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые непосредственно для запуска метро на Троещину, отметили в столичной мэрии.

Как известно, 23 августа было полностью открыто движение по Подольскому мостовому переходу и по обеим частям новопостроенного тоннеля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на полях Ukrainian Recovery Conference обсудил реализацию стратегического проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена с президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской. По словам Кличко, ЕИБ выразил заинтересованность в этом проекте.

Автор: 

КГГА (3007) Киев (26124) мост (1045) Подольский мост (4)
як раз на часі. ще не всі гроші розкрадені зеленими гнидами.
16.09.2025 13:57 Ответить
кірпа, **** зелена, що б він здох!
16.09.2025 14:00 Ответить
згадувати колір гнид тут не доречно, бо кличківська мафія зовсім не зеленого кольору
16.09.2025 14:40 Ответить
метро куди?
а, саме головне, як?
велике безкінечне київське крадівництво!!!!!!
а, ще ж, треба міст північніше києва!
з оболоні на троєщину!!
16.09.2025 13:58 Ответить
Так, міст там ну дууже дивний і з'їзд на правому березі ну дуже дивний...як і заїзд на лівому...
16.09.2025 14:29 Ответить
Забавно. Только сама станция Глибочицька не работает
16.09.2025 14:31 Ответить
Цікаво якщо цей міст будували 35 років, то скільки буде будуватися велика кільцева дорога навколо Києва ? 350 років?
16.09.2025 15:36 Ответить
 
 