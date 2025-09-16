Массированная атака РФ на Киевскую область: повреждены дома, учебное заведение и логистический центр

Враг массированно атаковал Фастовский район Киевщины дронами, удары продолжались всю ночь и утром минимум тремя волнами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, основные последствия зафиксированы по логистическим и складским помещениям. Для тушения пожара привлечены значительные силы: работают более четырех сотен спасателей, около 120 единиц техники и два пожарных вертолета.

"Повреждены 4 частных дома, учебное заведение (повреждено остекление), ангары, складские помещения и административное здание логистического центра, 27 автомобилей и 8 полуприцепов, среди них и служебные авто ГСЧС", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг ударил по логистическому центру "Эпицентра" на Киевщине: бушует масштабный пожар (обновлено). ФОТОрепортаж

Пострадавших среди гражданского населения нет.

ОВА также напоминает, что во время тушения пожара враг повторно атаковал спасателей, однако благодаря скоординированным действиям сил ПВО и штабной работы ГСЧС удалось избежать человеческих потерь.

"Были повреждены две линии электропередач. Благодаря резервным каналам удалось быстро переподключить потребителей. Без света временно оставались около 500 абонентов. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено - аварийные бригады ДТЭК Киевские электросети оперативно отработали", - добавляют в ОВА.

Все службы сейчас работают на месте. Вместе с местными властями и партнерами уже прорабатывается механизмы помощи людям, чье жилье повреждено.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг повторно атаковал объект на Киевщине, на котором работали спасатели. Впоследствии стало известно, что из-за новой дроновую атаку РФ горят складские помещения логистического центра в Киевской области.