Масована атака РФ на Київщину: пошкоджено будинки, заклад освіти та логістичний центр

Ворог масовано атакував Фастівський район Київщини дронами, удари тривали всю ніч і зранку мінімум трьома хвилями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, основні наслідки зафіксовані по логістичних та складських приміщеннях. Для гасіння пожежі залучено значні сили: працюють понад чотири сотні рятувальників, близько 120 одиниць техніки та два пожежні гелікоптери.

"Пошкоджено 4 приватні будинки, заклад освіти (пошкоджено скління), ангари, складські приміщення та адміністративну будівлю логістичного центру, 27 автомобілів і 8 напівпричепів, серед них і службові авто ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

ОВА також нагадує, що під час гасіння пожежі ворог повторно атакував рятувальників, однак завдяки скоординованим діям сил ППО та штабної роботи ДСНС вдалося уникнути людських втрат.

"Були пошкоджені дві лінії електропередач. Завдяки резервним каналам вдалося швидко перепідключити споживачів. Без світла тимчасово залишалися близько 500 абонентів. Наразі електропостачання повністю відновлено — аварійні бригади ДТЕК Київські електромережі оперативно відпрацювали", - додають у ОВА.

Усі служби зараз працюють на місці. Разом із місцевою владою та партнерами вже опрацьовується механізми допомоги людям, чиє житло пошкоджене.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники. Згодом стало відомо, що через нову дронову атаку РФ горять складські приміщення логістичного центру на Київщині.