Ворог ударив по логістичному центру "Епіцентру" на Київщині: вирує масштабна пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 вересня, ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії "Епіцентр" на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

"На щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але компанія знову зазнала значних втрат. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, спричинену атакою РФ. ФОТОрепортаж

Також читайте: "Епіцентр" у Кам’янському повністю знищено ударом РФ. ФОТО

"Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни", - додали в "Епіцентрі".

За даними ДСНС, наразі триває ліквідація пожежі в складській будівлі на Фастівщині, яка виникла внаслідок російського удару БпЛА.

До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС. Працює авіація та спеціалізована робототехніка.

"Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка. Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - пояснили рятувальники.













Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники. Згодом стало відомо, що через нову дронову атаку РФ горять складські приміщення логістичного центру на Київщині.