5 024 18

Ворог ударив по логістичному центру "Епіцентру" на Київщині: вирує масштабна пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 вересня, ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії "Епіцентр" на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

"На щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але компанія знову зазнала значних втрат. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, спричинену атакою РФ. ФОТОрепортаж

Епіцентр після удару

Також читайте: "Епіцентр" у Кам’янському повністю знищено ударом РФ. ФОТО

"Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни", - додали в "Епіцентрі".

За даними ДСНС, наразі триває ліквідація пожежі в складській будівлі на Фастівщині, яка виникла внаслідок російського удару БпЛА.

До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС. Працює авіація та спеціалізована робототехніка.

"Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка. Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - пояснили рятувальники.

Епіцентр після удару
Епіцентр після удару
Епіцентр після удару
Епіцентр після удару
Епіцентр після удару
Епіцентр після удару

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог повторно атакував об’єкт на Київщині, на якому працювали рятувальники. Згодом стало відомо, що через нову дронову атаку РФ горять складські приміщення логістичного центру на Київщині.

Автор: 

Київська область (4253) Епіцентр (78)
Кончєні тварюки, повиздихайте скоріше кляті кідари!
показати весь коментар
16.09.2025 11:57 Відповісти
гереги в розпачі,друкують папери для страхових виплат
показати весь коментар
16.09.2025 11:58 Відповісти
Що ти насеш тупий безмоглий недоносок. Там працювали звичайні люди, які годували свої сім'ї. Інші люди купували товари і ДОСтавляли їх по всій Україні, багато хто заплатив кошти за ці товари наперед. Багато хто чекав техніку, ліки, просто неймовірну кількість всього! А тепер один з основних логістичних центрів зник. Увімкни свою тупоголову голову хоч один раз.
показати весь коментар
16.09.2025 12:02 Відповісти
так і перші часи війни торгували гуманітаркою,поки інші донатили,досі помню броніки штатівських розмальовках та снарягу,консерви,як робили вигляд що прикрили,недоносок твоєї матері син,бо шмоття більше цінить за будь що,кожного дня знищуються підпріємства але тебе турбує герегівський податковий схемотоз з китайським ширпотрібом
показати весь коментар
16.09.2025 12:12 Відповісти
У твою скворешню та ще б мізків грам 300... Недоносок ущербний. Люди без роботи остались. Придурок.
показати весь коментар
16.09.2025 12:16 Відповісти
розкажи це аграріям мого району,,у них вчора розбили всю техніку,,тебі не цікаво бо то для ботви то не такі люди????
показати весь коментар
16.09.2025 12:20 Відповісти
Дурню, всі втрати і страхові виплати все одно будуть закладені в ціну на товар яку заплатить кінцевий споживач. Зараз в Епіцентрі і так ціни скажені а якщо ще підвищать то він збанкрутує. А виб'ють Епіцентр з ринку так мєлкі бараги почнуть задирати і собі ціни позбувшись конкуренції
показати весь коментар
16.09.2025 12:33 Відповісти
Тю. Чий не біда. Дворяни можуть подавати позов в суд і їм все компенсують. Це простим людям - проблема отримати компенсацію
показати весь коментар
16.09.2025 12:02 Відповісти
потому что єпик жлобы- в Чернигове, когда орки подступили к городу и обстреливать начали, ни у кого из руководства ума не хватило передать ценности, а это генераторы,мотопилы,масла акб, лопаты, ведра и прочее органам власти,военным подразделениям и прочим, так оно и сгорело к ипеням все после обстрела. И да, эпик не в состоянии обпесепечить свои обьекты защитой??
показати весь коментар
16.09.2025 12:02 Відповісти
риги гереги вам нічого не винні........
показати весь коментар
16.09.2025 12:13 Відповісти
Чомусь про ,,Фламінго" нічого не чутно , чи його не існує ?
показати весь коментар
16.09.2025 12:09 Відповісти
прогрівають,вже скоро,сірники сируваті....
показати весь коментар
16.09.2025 12:21 Відповісти
Знайшли де логістичний центр робити
показати весь коментар
16.09.2025 12:19 Відповісти
Нормальне місце, тільки ж тобі невідомо що його побудували ще до повномасштабки
показати весь коментар
16.09.2025 13:16 Відповісти
Це фотозвіт для раши про ефективність нанесеного удару? Чи як по-іншому розуміти розміщення цих фото?!?
Писали, попереджували - не поширювати інформацію з місць влучань,
все одно, не доходить! Генштаб щоразу попереджує про це!!!
Русня потім на основі підтвердження здійсненого удару, планує нові, білшь криваві!!
Не давайте раші такої можливості, як ще Вас всіх про це повідомляти!!!
Може треба почати за такі публікаації просто штрафувати ЗМІ!?!
показати весь коментар
16.09.2025 12:21 Відповісти
Зате наша влада кожен день розказує про мир, про кінець війни і про відновлення. Невже не доходить що рашисти ніколи не дадуть Україні спокою і розвитку поки не захоплять всю Україну? Тільки повна деокупація України може бути кінцем війни. Чому українська влада дозволяє рашистам вивозити крадене зерно, метал і вугілля через порти Бердянська і Маріуполя? Чому не знищені ТЕС в криму і на дамбасі? Чому ми тільки терпимо чи є якісь підкилимні договорняки між зрадниками у владі і рашистами?
показати весь коментар
16.09.2025 12:29 Відповісти
Добрий день. Ну так і є величезне бажання спитати - де наші Фламінго де наша друга балістика. Шось Україна більше схожа на вислів - якщо вас ударили по правій щоці підстав ліву.
показати весь коментар
16.09.2025 12:46 Відповісти
 
 