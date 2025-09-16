Враг нанес удар по логистическому центру "Эпицентра" на Киевщине: бушует масштабный пожар (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября, враг нанес очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре Украины. Под прицел попал логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

"К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших. Но компания снова понесла значительные потери. За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд", - говорится в сообщении.

"Враг сознательно уничтожает бизнес, который ежедневно работает для украинцев, обеспечивая их товарами первой необходимости. Несмотря на эти удары мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны", - добавили в "Эпицентре".

По данным ГСЧС, в настоящее время продолжается ликвидация пожара в складском здании Фастовщины, который возник вследствие удара российского БПЛА.

К работам привлечены значительные силы и техника ГСЧС. Работает авиация и специализированная робототехника.

"Тушение пожара осложняется плотной загрузкой складов, поэтому дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - рассказали спасатели.













Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг повторно атаковал объект на Киевщине, на котором работали спасатели. Впоследствии стало известно, что из-за новой дроновую атаку РФ горят складские помещения логистического центра в Киевской области.