Враг нанес удар по логистическому центру "Эпицентра" на Киевщине: бушует масштабный пожар (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 сентября, враг нанес очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре Украины. Под прицел попал логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
"К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших. Но компания снова понесла значительные потери. За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд", - говорится в сообщении.
"Враг сознательно уничтожает бизнес, который ежедневно работает для украинцев, обеспечивая их товарами первой необходимости. Несмотря на эти удары мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны", - добавили в "Эпицентре".
По данным ГСЧС, в настоящее время продолжается ликвидация пожара в складском здании Фастовщины, который возник вследствие удара российского БПЛА.
К работам привлечены значительные силы и техника ГСЧС. Работает авиация и специализированная робототехника.
"Тушение пожара осложняется плотной загрузкой складов, поэтому дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", - рассказали спасатели.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг повторно атаковал объект на Киевщине, на котором работали спасатели. Впоследствии стало известно, что из-за новой дроновую атаку РФ горят складские помещения логистического центра в Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Писали, попереджували - не поширювати інформацію з місць влучань,
все одно, не доходить! Генштаб щоразу попереджує про це!!!
Русня потім на основі підтвердження здійсненого удару, планує нові, білшь криваві!!
Не давайте раші такої можливості, як ще Вас всіх про це повідомляти!!!
Може треба почати за такі публікаації просто штрафувати ЗМІ!?!