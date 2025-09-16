РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10607 посетителей онлайн
Новости Нардепьі в ВСУ
1 343 24

Рада должна разрешить нардепам присоединяться к ВСУ, нужно принять законопроект во втором чтении, - Геращенко

В Раде просят разрешить нардепам служить в ВСУ

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко призвала парламент принять во втором чтении законопроект №7187, позволяющий нардепам участвовать в защите Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Этот законопроект был поддержан в первом чтении.

"Я хочу напомнить те, возможно, самые важные времена, когда парламент этого созыва был объединен, а это был март 2022 года, когда Банковая не вмешивалась в нашу работу, и мы очень правильно обсуждали законопроекты, принимали их конструктивно. Тогда был зарегистрирован очень важный законопроект о праве народным депутатам, учитывая военное положение, быть в Вооруженных Силах Украины. И этот законопроект, его номер 7187, принят в марте 2022 года в первом чтении", - отметила Геращенко.

Также читайте: Рада не смогла принять еще один закон для получения средств по программе Ukraine Facility от ЕС

Нардеп отметила, что в Раде есть мажоритарщики, которые не могут сложить мандат, поскольку это сделает парламент недееспособным.

"Почему мы не учитываем потребности военного положения в контексте права народных депутатов послужить государству как военнослужащие? Мы требуем и обращаемся к профильному комитету немедленно ко второму чтению подготовить законопроект, который позволяет народным депутатам Украины участвовать в рядах Вооруженных Сил Украины", - добавила парламентарий.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады Украины, согласно которым в период действия военного положения народный депутат может быть принят на военную службу по контракту в составе Вооруженных Сил Украины, Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований территориальных громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" подала альтернативный законопроект о НАБУ и САП

Автор: 

ВР (29415) Геращенко Ирина (1634)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
всi депутати так рвуться в ЗСУ...
показать весь комментарий
16.09.2025 15:31 Ответить
+14
Ну навіть долучаться і що? Вони ж не в окопи підуть, а в штабі будуть так само протирати штані, як зараз в Раді. Дешевий пропагандонський трюк.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:33 Ответить
+11
І відразу на посаду не нижче комбата. Негоже ж вельможам в солдатах бігати.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що їм зараз не дозволяє? Он є Костенко, приймав участь на півдні.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:27 Ответить
Участь приймав, тільки в чому...
показать весь комментарий
16.09.2025 17:00 Ответить
І відразу на посаду не нижче комбата. Негоже ж вельможам в солдатах бігати.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:30 Ответить
всi депутати так рвуться в ЗСУ...
показать весь комментарий
16.09.2025 15:31 Ответить
ну нарешті!
самий час для бану!
вождь по, підтягнувся.
до чого, ще закликає !опозиція?
осінь? треба імітувати бурхливу діяльність?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:31 Ответить
Ну навіть долучаться і що? Вони ж не в окопи підуть, а в штабі будуть так само протирати штані, як зараз в Раді. Дешевий пропагандонський трюк.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:33 Ответить
Ну, убд треба ж якось отримати
показать весь комментарий
16.09.2025 15:35 Ответить
Показуха.Вони всі прям так і рвуться на фронт,а закон не дозволяє це зробити.Особливо,мабуть,Коля Котлета.Це буде чудо,якщо з цього цирку піде 1-2 особи
показать весь комментарий
16.09.2025 15:36 Ответить
Всіх у штурмовики,спокутувати провину.вони всі причасні до цієї трагедії,яка розігралася в нашій країні
показать весь комментарий
16.09.2025 15:53 Ответить
Ну чому ж. Може багато хто "мобілізуватись", але будуть і далі жити своїм життям, як он Алієв (футболіст Динамо Київ в минулому). Сидить в більшості в Києві, в футбол грає і на матчі ходить.
показать весь комментарий
16.09.2025 16:15 Ответить
Долучатися? По власному вибору? Що справді, навіть жодного депутата в бусік не запихнуть і бока не відімкнуть?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:38 Ответить
Не дозволяти,а зобов'язати депутатів та членів їх родин долучатись до лав ЗСУ,і не на тилові посади,а в бойові підрозділи на солдатські,сержантські посади.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:46 Ответить
НАКУЯ РОБИТИ ЯКІСЬ ЗАКОНОДАВЧІ ВИКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ДЕ3,14ЗДАТІВ.БЕРІТЬ ПРИКЛАД З БАРНИ І НЕ ПРИДУМУЙТЕ НАРДЕПАМ "ХАЛЯВУ" ЗА РАХУНОК ГРОШЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
показать весь комментарий
16.09.2025 15:50 Ответить
Да у них всех давно УБД есть
показать весь комментарий
16.09.2025 16:09 Ответить
А для чого їм те УБД?там ті пільги їм до одного місця.хіба внукам потім розказувати як вони «кадирівців з Києва вибивали»
показать весь комментарий
16.09.2025 18:26 Ответить
Ну депутатство не вечное. Потом не изберут - УБД пригодится
показать весь комментарий
16.09.2025 18:35 Ответить
****** параше!!!Нардепи розірвуть московію на шмаття!
показать весь комментарий
16.09.2025 16:09 Ответить
Оце так опозиція. Як клоуни.
Яка влада - така і опозиція))))
показать весь комментарий
16.09.2025 16:10 Ответить
вожді по, то святе!!!!
показать весь комментарий
16.09.2025 16:46 Ответить
Нікого з коментуючих не хвилює та обставина, що нардепам, на відміну від депутатів інших рівнів, заборонено підписувати особисті контракти з Міноборони... з ЗСУ...

Злословлять з нардепів... А те, що в ЗСУ воюють до третини чоловіків-депутатів місцевих рад - їх не обходить... А ті депутати якось примудряються поєднувати служьу та депутатську діяльність!
показать весь комментарий
16.09.2025 16:50 Ответить
Ага, вже біжать, аж волосся розвівається )
показать весь комментарий
16.09.2025 16:52 Ответить
Ну так,це ж захищати свою державу народним депутатам було заборонено і от зараз вони як дозволять...на яких рагулів розрахована ця маячня?
показать весь комментарий
16.09.2025 17:02 Ответить
Шо за туфта! Які дозволи? Хто хтів воювати, той вже воює.
показать весь комментарий
16.09.2025 17:22 Ответить
не долучатися , а йти воювати
показать весь комментарий
16.09.2025 19:24 Ответить
 
 