Рада должна разрешить нардепам присоединяться к ВСУ, нужно принять законопроект во втором чтении, - Геращенко
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко призвала парламент принять во втором чтении законопроект №7187, позволяющий нардепам участвовать в защите Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Этот законопроект был поддержан в первом чтении.
"Я хочу напомнить те, возможно, самые важные времена, когда парламент этого созыва был объединен, а это был март 2022 года, когда Банковая не вмешивалась в нашу работу, и мы очень правильно обсуждали законопроекты, принимали их конструктивно. Тогда был зарегистрирован очень важный законопроект о праве народным депутатам, учитывая военное положение, быть в Вооруженных Силах Украины. И этот законопроект, его номер 7187, принят в марте 2022 года в первом чтении", - отметила Геращенко.
Нардеп отметила, что в Раде есть мажоритарщики, которые не могут сложить мандат, поскольку это сделает парламент недееспособным.
"Почему мы не учитываем потребности военного положения в контексте права народных депутатов послужить государству как военнослужащие? Мы требуем и обращаемся к профильному комитету немедленно ко второму чтению подготовить законопроект, который позволяет народным депутатам Украины участвовать в рядах Вооруженных Сил Украины", - добавила парламентарий.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады Украины, согласно которым в период действия военного положения народный депутат может быть принят на военную службу по контракту в составе Вооруженных Сил Украины, Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований территориальных громад.
самий час для бану!
вождь по, підтягнувся.
до чого, ще закликає !опозиція?
осінь? треба імітувати бурхливу діяльність?
Яка влада - така і опозиція))))
Злословлять з нардепів... А те, що в ЗСУ воюють до третини чоловіків-депутатів місцевих рад - їх не обходить... А ті депутати якось примудряються поєднувати служьу та депутатську діяльність!