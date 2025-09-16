УКР
Рада має дозволити нардепам долучатися до ЗСУ, потрібно ухвалити законопроєкт у другому читанні, - Геращенко

У Раді просять дозволити нардепам служити в ЗСУ

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко закликала парламент ухвалити у другому читанні законопроєкт №7187, що дозволяє нардепам брати участь у захисті України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Цей законопроєкт було підтримано у першому читанні.

"Я хочу нагадати ті, можливо, найважливіші часи, коли парламент цього скликання був об’єднаний, а це був березень 2022 року, коли Банкова не втручалася в нашу роботу, і ми дуже правильно обговорювали законопроєкти, приймали їх конструктивно. Тоді був зареєстрований дуже важливий законопроєкт про право народним депутатам, враховуючи воєнний стан, бути в Збройних Силах України. І цей законопроєкт, його номер 7187, прийнятий в березні 2022 року в першому читанні", - зазначила Геращенко.

Також читайте: Рада не змогла ухвалити ще один закон для отримання коштів за програмою Ukraine Facility від ЄС

Нардепка зазначила, що у Раді є мажоритарники, які не можуть скласти мандат, оскільки це зробить парламент недієздатним.

"Чому ми не враховуємо потреби воєнного стану в контексті права народних депутатів прислужитися державі як військовослужбовці? Ми вимагаємо і звертаємось до профільного комітету негайно до другого читання підготувати законопроєкт, який дозволяє народним депутатам України долучатися до лав Збройних Сил України", - додала парламентарка.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими у період дії воєнного стану народний депутат може бути прийнятий на військову службу за контрактом у складі Збройних Сил України, Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад.

Читайте: Рада підтримала утворення Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

Автор: 

ВР (15221) Геращенко Ірина (1154)
+13
всi депутати так рвуться в ЗСУ...
показати весь коментар
16.09.2025 15:31 Відповісти
+10
І відразу на посаду не нижче комбата. Негоже ж вельможам в солдатах бігати.
показати весь коментар
16.09.2025 15:30 Відповісти
+10
Ну навіть долучаться і що? Вони ж не в окопи підуть, а в штабі будуть так само протирати штані, як зараз в Раді. Дешевий пропагандонський трюк.
показати весь коментар
16.09.2025 15:33 Відповісти
А що їм зараз не дозволяє? Он є Костенко, приймав участь на півдні.
показати весь коментар
16.09.2025 15:27 Відповісти
Участь приймав, тільки в чому...
показати весь коментар
16.09.2025 17:00 Відповісти
ну нарешті!
самий час для бану!
вождь по, підтягнувся.
до чого, ще закликає !опозиція?
осінь? треба імітувати бурхливу діяльність?
показати весь коментар
16.09.2025 15:31 Відповісти
Ну, убд треба ж якось отримати
показати весь коментар
16.09.2025 15:35 Відповісти
Показуха.Вони всі прям так і рвуться на фронт,а закон не дозволяє це зробити.Особливо,мабуть,Коля Котлета.Це буде чудо,якщо з цього цирку піде 1-2 особи
показати весь коментар
16.09.2025 15:36 Відповісти
Всіх у штурмовики,спокутувати провину.вони всі причасні до цієї трагедії,яка розігралася в нашій країні
показати весь коментар
16.09.2025 15:53 Відповісти
Ну чому ж. Може багато хто "мобілізуватись", але будуть і далі жити своїм життям, як он Алієв (футболіст Динамо Київ в минулому). Сидить в більшості в Києві, в футбол грає і на матчі ходить.
показати весь коментар
16.09.2025 16:15 Відповісти
Долучатися? По власному вибору? Що справді, навіть жодного депутата в бусік не запихнуть і бока не відімкнуть?
показати весь коментар
16.09.2025 15:38 Відповісти
Не дозволяти,а зобов'язати депутатів та членів їх родин долучатись до лав ЗСУ,і не на тилові посади,а в бойові підрозділи на солдатські,сержантські посади.
показати весь коментар
16.09.2025 15:46 Відповісти
НАКУЯ РОБИТИ ЯКІСЬ ЗАКОНОДАВЧІ ВИКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ДЕ3,14ЗДАТІВ.БЕРІТЬ ПРИКЛАД З БАРНИ І НЕ ПРИДУМУЙТЕ НАРДЕПАМ "ХАЛЯВУ" ЗА РАХУНОК ГРОШЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
показати весь коментар
16.09.2025 15:50 Відповісти
Да у них всех давно УБД есть
показати весь коментар
16.09.2025 16:09 Відповісти
****** параше!!!Нардепи розірвуть московію на шмаття!
показати весь коментар
16.09.2025 16:09 Відповісти
Оце так опозиція. Як клоуни.
Яка влада - така і опозиція))))
показати весь коментар
16.09.2025 16:10 Відповісти
вожді по, то святе!!!!
показати весь коментар
16.09.2025 16:46 Відповісти
Нікого з коментуючих не хвилює та обставина, що нардепам, на відміну від депутатів інших рівнів, заборонено підписувати особисті контракти з Міноборони... з ЗСУ...

Злословлять з нардепів... А те, що в ЗСУ воюють до третини чоловіків-депутатів місцевих рад - їх не обходить... А ті депутати якось примудряються поєднувати служьу та депутатську діяльність!
показати весь коментар
16.09.2025 16:50 Відповісти
Ага, вже біжать, аж волосся розвівається )
показати весь коментар
16.09.2025 16:52 Відповісти
Ну так,це ж захищати свою державу народним депутатам було заборонено і от зараз вони як дозволять...на яких рагулів розрахована ця маячня?
показати весь коментар
16.09.2025 17:02 Відповісти
Шо за туфта! Які дозволи? Хто хтів воювати, той вже воює.
показати весь коментар
16.09.2025 17:22 Відповісти
 
 