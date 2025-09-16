Рада має дозволити нардепам долучатися до ЗСУ, потрібно ухвалити законопроєкт у другому читанні, - Геращенко
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко закликала парламент ухвалити у другому читанні законопроєкт №7187, що дозволяє нардепам брати участь у захисті України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Цей законопроєкт було підтримано у першому читанні.
"Я хочу нагадати ті, можливо, найважливіші часи, коли парламент цього скликання був об’єднаний, а це був березень 2022 року, коли Банкова не втручалася в нашу роботу, і ми дуже правильно обговорювали законопроєкти, приймали їх конструктивно. Тоді був зареєстрований дуже важливий законопроєкт про право народним депутатам, враховуючи воєнний стан, бути в Збройних Силах України. І цей законопроєкт, його номер 7187, прийнятий в березні 2022 року в першому читанні", - зазначила Геращенко.
Нардепка зазначила, що у Раді є мажоритарники, які не можуть скласти мандат, оскільки це зробить парламент недієздатним.
"Чому ми не враховуємо потреби воєнного стану в контексті права народних депутатів прислужитися державі як військовослужбовці? Ми вимагаємо і звертаємось до профільного комітету негайно до другого читання підготувати законопроєкт, який дозволяє народним депутатам України долучатися до лав Збройних Сил України", - додала парламентарка.
Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими у період дії воєнного стану народний депутат може бути прийнятий на військову службу за контрактом у складі Збройних Сил України, Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад.
самий час для бану!
вождь по, підтягнувся.
до чого, ще закликає !опозиція?
осінь? треба імітувати бурхливу діяльність?
Яка влада - така і опозиція))))
Злословлять з нардепів... А те, що в ЗСУ воюють до третини чоловіків-депутатів місцевих рад - їх не обходить... А ті депутати якось примудряються поєднувати служьу та депутатську діяльність!