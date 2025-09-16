Рада має дозволити нардепам долучатися до ЗСУ, потрібно ухвалити законопроєкт у другому читанні, - Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко закликала парламент ухвалити у другому читанні законопроєкт №7187, що дозволяє нардепам брати участь у захисті України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Цей законопроєкт було підтримано у першому читанні.

"Я хочу нагадати ті, можливо, найважливіші часи, коли парламент цього скликання був об’єднаний, а це був березень 2022 року, коли Банкова не втручалася в нашу роботу, і ми дуже правильно обговорювали законопроєкти, приймали їх конструктивно. Тоді був зареєстрований дуже важливий законопроєкт про право народним депутатам, враховуючи воєнний стан, бути в Збройних Силах України. І цей законопроєкт, його номер 7187, прийнятий в березні 2022 року в першому читанні", - зазначила Геращенко.

Нардепка зазначила, що у Раді є мажоритарники, які не можуть скласти мандат, оскільки це зробить парламент недієздатним.

"Чому ми не враховуємо потреби воєнного стану в контексті права народних депутатів прислужитися державі як військовослужбовці? Ми вимагаємо і звертаємось до профільного комітету негайно до другого читання підготувати законопроєкт, який дозволяє народним депутатам України долучатися до лав Збройних Сил України", - додала парламентарка.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими у період дії воєнного стану народний депутат може бути прийнятий на військову службу за контрактом у складі Збройних Сил України, Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад.

