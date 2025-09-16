Нидерланды увеличат оборонный бюджет до 2,2% ВВП: часть средств - на помощь Украине

Нидерландское правительство в проекте бюджета на 2026 год объявило о существенном увеличении расходов на оборону, чтобы достичь целевых показателей НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственное сообщение.

Нидерланды планируют тратить 2,2% ВВП на оборону, включая военную помощь Украине.

Министр обороны Рубен Брекельманс заявил в Х, что в следующем году оборонный бюджет вырастет на 3,4 млрд евро и составит 26,8 млрд евро. По его словам, эти средства позволят увеличить боевые возможности страны - приобрести больше оборудования, боеприпасов и инвестировать в военнослужащих.

Правительство подчеркнуло, что наращивание оборонных расходов является необходимым шагом, учитывая новые угрозы и для гарантии безопасности Нидерландов.

