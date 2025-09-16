РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Расходы на оборону Оборонительные расходы НАТО
237 1

Нидерланды увеличат оборонный бюджет до 2,2% ВВП: часть средств - на помощь Украине

нідерланди

Нидерландское правительство в проекте бюджета на 2026 год объявило о существенном увеличении расходов на оборону, чтобы достичь целевых показателей НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственное сообщение.

Нидерланды планируют тратить 2,2% ВВП на оборону, включая военную помощь Украине.

Министр обороны Рубен Брекельманс заявил в Х, что в следующем году оборонный бюджет вырастет на 3,4 млрд евро и составит 26,8 млрд евро. По его словам, эти средства позволят увеличить боевые возможности страны - приобрести больше оборудования, боеприпасов и инвестировать в военнослужащих.

Правительство подчеркнуло, что наращивание оборонных расходов является необходимым шагом, учитывая новые угрозы и для гарантии безопасности Нидерландов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин решил создать "оборонный резерв" на 200 миллиардов. Как его будут финансировать?

Автор: 

бюджет (4861) Нидерланды (1636) оборона (5278)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А звідки у всіх "еуропейців", західних, що альянс USA, Мексіки та бразиілії, із іншими гАндолами, не спробують колись анексувати беннілюкс, іспаню, португалію, африку і т.д.? "це ж вжеж було" (с), але в іншу сторону.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:11 Ответить
 
 