Нідерланди збільшать оборонний бюджет до 2,2% ВВП: частина коштів - на допомогу Україні

Нідерландський уряд у проєкті бюджету на 2026 рік оголосив про суттєве збільшення витрат на оборону, щоб досягти цільових показників НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на урядове повідомлення.

Нідерланди планують витрачати 2,2% ВВП на оборону, включно з військовою допомогою Україні.

Міністр оборони Рубен Брекельманс заявив у Х, що наступного року оборонний бюджет зросте на 3,4 млрд євро і становитиме 26,8 млрд євро. За його словами, ці кошти дозволять збільшити бойові спроможності країни - придбати більше обладнання, боєприпасів та інвестувати у військовослужбовців.

Уряд наголосив, що нарощування оборонних витрат є необхідним кроком з огляду на нові загрози та для гарантії безпеки Нідерландів.

