За минувшие сутки Силы обороны провели 183 боестолкновения с войсками РФ. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

В течение 16 сентября Силы обороны Украины провели 183 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6206 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Зализнычное, Григорьевка Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 188 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Шейковка, Шандриголово, Ставки и вблизи Колодязей, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 23 вражеских атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Федоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русина Яра и в сторону Иванополья, Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодязь, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак противника вблизи населенных пунктов Филия, Ивановка, Ольговское, Александроград, Малиевка, Сичневое, Новоивановка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении украинские воины отбивали одну атаку в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.

