Враг пытается полностью оккупировать Серебрянское лесничество и закрепиться в Ямполе, - DeepState

Враг продолжает попытки полностью оккупировать Серебрянское лесничество, в частности, пытается перекрыть логистику к позициям в районе Дроновки.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что к Дроновке россияне "долазят" со стороны села Серебрянка.

"Противник активно применяет пехоту, которая просачивается сквозь позиции украинских бойцов, пытается зайти в тылы и закрепиться там, а также создает максимально неприятные условия для удержания позиций СОУ, проводить ротации, предоставлять ресурсы и тому подобное. Активно работают экипажи дронщиков, которые усложняют обстановку. В силу развития событий, которые складываются в районе Серебрянского лесничества, надеемся, командование, которое осуществляет оперативное управление этой зоны, не потеряет бестолково людей, держа их до последнего в невыгодных условиях в самом лесу", - говорится в сообщении.

В то же время продолжаются активные боевые действия в поселке Ямполь, куда постоянно затягивается противник, продолжает прятаться в домах, погребах и т.д. и пытается закрепиться в населенном пункте. Там продолжается активное уничтожение врага, где должное нужно отдать нашим пилотам, которые без перестану охотятся за кацапскими уродами.

Ранее сообщалось, что россияне переодевшись в гражданскую одежду просочились в Ямполь.

