Враг пытается полностью оккупировать Серебрянское лесничество и закрепиться в Ямполе, - DeepState
Враг продолжает попытки полностью оккупировать Серебрянское лесничество, в частности, пытается перекрыть логистику к позициям в районе Дроновки.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Аналитики отмечают, что к Дроновке россияне "долазят" со стороны села Серебрянка.
"Противник активно применяет пехоту, которая просачивается сквозь позиции украинских бойцов, пытается зайти в тылы и закрепиться там, а также создает максимально неприятные условия для удержания позиций СОУ, проводить ротации, предоставлять ресурсы и тому подобное. Активно работают экипажи дронщиков, которые усложняют обстановку. В силу развития событий, которые складываются в районе Серебрянского лесничества, надеемся, командование, которое осуществляет оперативное управление этой зоны, не потеряет бестолково людей, держа их до последнего в невыгодных условиях в самом лесу", - говорится в сообщении.
В то же время продолжаются активные боевые действия в поселке Ямполь, куда постоянно затягивается противник, продолжает прятаться в домах, погребах и т.д. и пытается закрепиться в населенном пункте. Там продолжается активное уничтожение врага, где должное нужно отдать нашим пилотам, которые без перестану охотятся за кацапскими уродами.
Ранее сообщалось, что россияне переодевшись в гражданскую одежду просочились в Ямполь.
- День перший: кацапи вигнали нас з лісу!
- День другий: ми вигнали кацапів з лісу!
- День третій: прийшов лісник і вигнав нас та кацапів з лісу…
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
Хіба так можна? Що вони коять? Чи вони працюють на кацапів, які якраз виходять із конвенції проти тортур.
До того ж, відбувається ось що:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
В той час, коли ті, що давали присягу, плюють на неї:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Відставники повтікали закордон, і ще півтора роки тому казали, що їх навіть випускали, і тепер ще й там продовжують сидіти на нашій шиї, іноді отримуючи звідси навіть гігантські спецпенсії, і плювати на присягу, ще й зловтішатись (таких навіть тут вже вистачає, ще й закликати до розстрілів всіх без розбору та писати іншу маячню), і ще їм і множинне громадянство, в законі про яке нічого не сказано про військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних.
Стратегічний експерт компанії соната...
Директор центру стратегії та комунікацій...
Центр вивчення американізму, трансформації північної Євразії, про Європу теж щось було, напевно, будуть вивчати і аналізувати кожен континент і кожну країну, а також кожну нашу область, в т.р. і окуповану.
Головний аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Головний політолог центру об'єднана Україна. Великий патріот, за війну до останнього... Тільки здоровий молодий бик (як і більшість із них (чогось). і не воює.
Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали.
Голова експертної ради українського аналітичного центру. В черговому центрі-перецентрі вже ціла експертна рада!
Центр аналізу та стратегій.
Центр глобалістики та стратегій
Центр дослідження політичних цінностей
А тут вже цілий інститут - центральноєвропейсь кої стратегії! Що це таке?
Отой гладких
https://texty.org.ua/d/socio/person/gladkyh-valentyn/
А вчора показували, сидить якогось туя в формі! Знову скотський піар на формі? Пишуть політолог. При тому сидить у хакі на фоні якогось панно під дерево.
От знову, включаємо Київ, а там пика на весь екран. Громадське об'єднання центр мілітарної історії!
Центр вивчення окупації.
Партнер національної антикризової групи. Зараз показують. От що за звір?
А Мусієнко начепив форму. Експерт. Експерти вже в штаті ЗСУ чи що?
Центр політичних студій доктрина, виконавчий директор колоєвропейського діалогу!
От що це за звірі?
Несуть якусь маячню. Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця і місця для бронювання.