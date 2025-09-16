УКР
Ворог намагається повністю окупувати Серебрянське лісництво та пробує закріпитись в Ямполі, - DeepState

Карта бойових дій в районі Серебрянського лісництва та Ямполя

Ворог продовжує спроби повністю окупувати Серебрянське лісництво, зокрема, намагається перекрити логістику до позицій в районі Дронівки.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що до Дронівки росіяни "долазять" з боку села Серебрянка. 

"Противник активно застосовує піхоту, яка просочується крізь позиції українських бійців, намагається зайти в тили і закріпитися там, а також створює максимально неприємні умови для утримання позицій СОУ, проводити ротації, надавати ресурси тощо. Активно працюють екіпажі дронщиків, які ускладнюють обстановку. В силу розвитку подій, які складаються в районі Серебрянського лісництва, сподіваємося, командування, яке здійснює оперативне управління цієї зони не втратить безтолково людей, тримаючи їх до останнього в невигідних умовах в самому лісі", - йдеться в повідомленні.

Водночас тривають активні бойові дії в селищі Ямпіль, куди постійно затягується противник, продовжує ховатися в будинках, погребах тощо і закріпитися в населеному пункті. Там триває активне знищення ворога, де належне потрібно віддати нашим пілотам, які без перестану полюють за кацапськими виродками.

Раніше повідомлялось, що росіяни переодягнувшись в цивільний одяг просочились в Ямпіль.

Донецька область (9604) бойові дії (4620) Краматорський район (703) Ямпіль (14) війна в Україні (6186) DeepState (272)
Був "Азов" - тримав той напрямок
16.09.2025 20:14 Відповісти
Ворог "залазить" "просочується ""забігає" але від таких слів про його дії не перестає рухатися вперед. Взагалі- то цікавлять дії ЗСУ по опору ворогу а не його якісь намагання.
16.09.2025 20:56 Відповісти
Треба закликати лісника і той випердолить кацапів з нашого лісу ).
- День перший: кацапи вигнали нас з лісу!
- День другий: ми вигнали кацапів з лісу!
- День третій: прийшов лісник і вигнав нас та кацапів з лісу…
16.09.2025 21:05 Відповісти
Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
16.09.2025 21:22 Відповісти
Все заставлено крутезними джипами більше ніж до війни, в кожній пика із ксівою, і перетворюють людей на рабів, а деякі вже уявили себе людовиками 14. ТЦКшники коять свавілля. Он кого покарали за Сахарука? По фото схоже на те, що людину просто закатували до смерті! Не дивлячись на те, що ТЦК каже, що визнаний придатним у 34 роки помер від серцевої недостатності.
Хіба так можна? Що вони коять? Чи вони працюють на кацапів, які якраз виходять із конвенції проти тортур.
До того ж, відбувається ось що:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
В той час, коли ті, що давали присягу, плюють на неї:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Відставники повтікали закордон, і ще півтора роки тому казали, що їх навіть випускали, і тепер ще й там продовжують сидіти на нашій шиї, іноді отримуючи звідси навіть гігантські спецпенсії, і плювати на присягу, ще й зловтішатись (таких навіть тут вже вистачає, ще й закликати до розстрілів всіх без розбору та писати іншу маячню), і ще їм і множинне громадянство, в законі про яке нічого не сказано про військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних.
16.09.2025 21:26 Відповісти
 
 