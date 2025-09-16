Ворог намагається повністю окупувати Серебрянське лісництво та пробує закріпитись в Ямполі, - DeepState
Ворог продовжує спроби повністю окупувати Серебрянське лісництво, зокрема, намагається перекрити логістику до позицій в районі Дронівки.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Аналітики зазначають, що до Дронівки росіяни "долазять" з боку села Серебрянка.
"Противник активно застосовує піхоту, яка просочується крізь позиції українських бійців, намагається зайти в тили і закріпитися там, а також створює максимально неприємні умови для утримання позицій СОУ, проводити ротації, надавати ресурси тощо. Активно працюють екіпажі дронщиків, які ускладнюють обстановку. В силу розвитку подій, які складаються в районі Серебрянського лісництва, сподіваємося, командування, яке здійснює оперативне управління цієї зони не втратить безтолково людей, тримаючи їх до останнього в невигідних умовах в самому лісі", - йдеться в повідомленні.
Водночас тривають активні бойові дії в селищі Ямпіль, куди постійно затягується противник, продовжує ховатися в будинках, погребах тощо і закріпитися в населеному пункті. Там триває активне знищення ворога, де належне потрібно віддати нашим пілотам, які без перестану полюють за кацапськими виродками.
Раніше повідомлялось, що росіяни переодягнувшись в цивільний одяг просочились в Ямпіль.
- День перший: кацапи вигнали нас з лісу!
- День другий: ми вигнали кацапів з лісу!
- День третій: прийшов лісник і вигнав нас та кацапів з лісу…
