Ворог намагається повністю окупувати Серебрянське лісництво та пробує закріпитись в Ямполі, - DeepState

Ворог продовжує спроби повністю окупувати Серебрянське лісництво, зокрема, намагається перекрити логістику до позицій в районі Дронівки.

Аналітики зазначають, що до Дронівки росіяни "долазять" з боку села Серебрянка.

"Противник активно застосовує піхоту, яка просочується крізь позиції українських бійців, намагається зайти в тили і закріпитися там, а також створює максимально неприємні умови для утримання позицій СОУ, проводити ротації, надавати ресурси тощо. Активно працюють екіпажі дронщиків, які ускладнюють обстановку. В силу розвитку подій, які складаються в районі Серебрянського лісництва, сподіваємося, командування, яке здійснює оперативне управління цієї зони не втратить безтолково людей, тримаючи їх до останнього в невигідних умовах в самому лісі", - йдеться в повідомленні.

Водночас тривають активні бойові дії в селищі Ямпіль, куди постійно затягується противник, продовжує ховатися в будинках, погребах тощо і закріпитися в населеному пункті. Там триває активне знищення ворога, де належне потрібно віддати нашим пілотам, які без перестану полюють за кацапськими виродками.

