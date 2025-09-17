Враг пытался расширить зону контроля вблизи Липцев, - ОСГВ "Дніпро"

На Южно-Слобожанском направлении российская армия безуспешно атаковала в Волчанске и около Волчанских Хуторов. Также оккупанты пытались расширить зону контроля вблизи Липцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Дніпро".

Как отмечается, на Купянском направлении противник штурмовал оборонительные позиции наших защитников в районах Песчаного, Купянска и Подолов.

По данным ОСГВ "Дніпро", на Лиманском направлении украинские воины отбили вражеские атаки возле Боровской Андреевки, Шандриголово, Ставков, Дроновки, Ямполя и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Сиверском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Выемки и Серебрянки.

"На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Предтечино, Орехово-Васильевки, Щербиновки, Плещиевки и Катериновки, успеха не имели", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Вольное и Владимировка. Потерь позиций не допущено.

"На Покровском направлении противник не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Россияне вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Лысовка, Казацкое, Новоэкономичное и Котлино. С целью выхода на административную границу Донецкой области агрессор атаковал в районе Дачного, Молодецкого и Удачного. Получив достойный отпор, враг цели не достиг", - добавили в ОСГВ "Дніпро".

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Филии, Александрограда и Новоивановки. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.