Ворог намагався розширити зону контролю поблизу Липців, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку російська армія безуспішно атакувала у Вовчанську та біля Вовчанських Хуторів. Також окупанти намагалися розширити зону контролю поблизу Липців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку противник штурмував оборонні позиції наших захисників у районах Піщаного, Купʼянська та Подолів.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили ворожі атаки біля Борівської Андріївки, Шандриголового, Ставків, Дронівки, Ямполя та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Виїмки та Серебрянки.

"На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували у районі Предтечиного, Оріхово-Василівки, Щербинівки, Плещіївки та Катеринівки, успіху не мали", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Вільне та Володимирівка. Втрат позицій не допущено.

"На Покровському напрямку противник не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Покровськ, Лисівка, Козацьке, Новоекономічне та Котлине. З метою виходу на адміністративний кордон Донецької області агресор атакував у районі Дачного, Молодецького та Удачного. Отримавши гідну відсіч, ворог мети не досягнув", - додали в ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Філії, Олександрограда та Новоіванівки. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.