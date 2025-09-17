Нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска Офиса военного омбудсмена, - Решетилова
Полноценно Офис военного омбудсмена сможет заработать после вступления в силу принятого сегодня закона и подписания Владимиром Зеленским указа о его создании.
Об этом в телеэфире сообщила уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Далее нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска институции (военного омбудсмена. - Ред.), потому что если закон проголосован, то это не значит, что завтра институт начнет работу. Сначала его должен подписать Председатель Верховной Рады и направить его президенту, потом подпись президента, потом президент подписывает указ о создании Офиса военного омбудсмена, утверждает положение со штатным расписанием, потом назначает военного омбудсмена и его заместителей, потом регистрируется юридическое лицо - и только тогда можно будет говорить о запуске института. Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней", - заявила Решетилова.
Она отметила, что военный омбудсмен сможет проводить проверки жалоб военнослужащих.
"Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной", - уточнила Решетилова.
По ее словам, если командование не будет реагировать на действия военного омбудсмена, оно может быть привлечено к административной ответственности.
"Но я надеюсь, что это будет крайний шаг и к таким мерам Офис военного омбудсмена будет прибегать очень редко", - отметила уполномоченная.
Решетилова также напомнила, что у военного омбудсмена есть возможность докладывать Верховному главнокомандующему.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Рада приняла законопроект о Военном омбудсмене.
От і ще одна схемка розпилу мільярдів. А що нам ті мільярди, в нас їх стільки... А все ж то через бубочку, через ОПу, точніше, все ж то через зелену жОПу...
І така дрібничка, а що Конституція вже навіть не на паузі, її ЗЕсрань вже в сортирі повісила?
Звичайно, важкий і тривалий процес кастінгів на посади у ще одній корупційній структурі... Решетилова, напевно, буде тільки вивіскою порядності чергового офісу щастя для військових. Наругу над військовими, їх родинами можна припинити тільки прямим зверненням до судових установ Європи.