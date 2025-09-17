РУС
Новости Институция военного омбудсмена
Нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска Офиса военного омбудсмена, - Решетилова

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова

Полноценно Офис военного омбудсмена сможет заработать после вступления в силу принятого сегодня закона и подписания Владимиром Зеленским указа о его создании.

Об этом в телеэфире сообщила уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Далее нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска институции (военного омбудсмена. - Ред.), потому что если закон проголосован, то это не значит, что завтра институт начнет работу. Сначала его должен подписать Председатель Верховной Рады и направить его президенту, потом подпись президента, потом президент подписывает указ о создании Офиса военного омбудсмена, утверждает положение со штатным расписанием, потом назначает военного омбудсмена и его заместителей, потом регистрируется юридическое лицо - и только тогда можно будет говорить о запуске института. Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней", - заявила Решетилова.

Она отметила, что военный омбудсмен сможет проводить проверки жалоб военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военных ТЦК нужно убрать с улиц. Они не должны коммуницировать с военнообязанными, - Решетилова

"Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной", - уточнила Решетилова.

По ее словам, если командование не будет реагировать на действия военного омбудсмена, оно может быть привлечено к административной ответственности.

"Но я надеюсь, что это будет крайний шаг и к таким мерам Офис военного омбудсмена будет прибегать очень редко", - отметила уполномоченная.

Решетилова также напомнила, что у военного омбудсмена есть возможность докладывать Верховному главнокомандующему.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Рада приняла законопроект о Военном омбудсмене.

Дивіться не обхезайтись від зеленої потужності.
17.09.2025 13:52 Ответить
ВАС зе маланців чекає дещо інше.....
17.09.2025 13:56 Ответить
Коротше - десь одразу після війни ...
17.09.2025 13:58 Ответить
на кой хер очередной прожиратель налогов нужен? военную прокуратуру зачем уничтожила зесрань, военные преступления россиянцев скрыть?
17.09.2025 14:00 Ответить
Ще одна потужна сосна від зеЛайна,призначення якої не має нічого спільного з її обов'язками,а тількі заповнення посад ригозеленим непотрібом,для подальшого грабування бюджету України.
17.09.2025 14:00 Ответить
А бабла ж то скільки треба! А офісів, а обслуги, а телеефірів і ботів всіляких.
От і ще одна схемка розпилу мільярдів. А що нам ті мільярди, в нас їх стільки... А все ж то через бубочку, через ОПу, точніше, все ж то через зелену жОПу...
І така дрібничка, а що Конституція вже навіть не на паузі, її ЗЕсрань вже в сортирі повісила?
17.09.2025 14:08 Ответить
Довгий, важкий, і дуже дорогий. Справа важлива, грошей не. шкода. На бойові вже не вистачить.
17.09.2025 14:11 Ответить
Нас чекає важкий і тривалий процес запуску Офісу військового омбудсмена, - Решетилова.

Звичайно, важкий і тривалий процес кастінгів на посади у ще одній корупційній структурі... Решетилова, напевно, буде тільки вивіскою порядності чергового офісу щастя для військових. Наругу над військовими, їх родинами можна припинити тільки прямим зверненням до судових установ Європи.
17.09.2025 14:13 Ответить
 
 