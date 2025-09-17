Нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска Офиса военного омбудсмена, - Решетилова

Полноценно Офис военного омбудсмена сможет заработать после вступления в силу принятого сегодня закона и подписания Владимиром Зеленским указа о его создании.

Об этом в телеэфире сообщила уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Далее нас ждет тяжелый и длительный процесс запуска институции (военного омбудсмена. - Ред.), потому что если закон проголосован, то это не значит, что завтра институт начнет работу. Сначала его должен подписать Председатель Верховной Рады и направить его президенту, потом подпись президента, потом президент подписывает указ о создании Офиса военного омбудсмена, утверждает положение со штатным расписанием, потом назначает военного омбудсмена и его заместителей, потом регистрируется юридическое лицо - и только тогда можно будет говорить о запуске института. Но в законе предусмотрено, что у нас на это есть 30 дней", - заявила Решетилова.

Она отметила, что военный омбудсмен сможет проводить проверки жалоб военнослужащих.

"Проверки заканчиваются выводами, которые военный омбудсмен направляет высшему командованию, и у высшего командования будет 10 дней на реагирование и принятие мер, чтобы устранить это нарушение и привлечь виновных к ответственности, скорее всего, дисциплинарной", - уточнила Решетилова.

По ее словам, если командование не будет реагировать на действия военного омбудсмена, оно может быть привлечено к административной ответственности.

"Но я надеюсь, что это будет крайний шаг и к таким мерам Офис военного омбудсмена будет прибегать очень редко", - отметила уполномоченная.

Решетилова также напомнила, что у военного омбудсмена есть возможность докладывать Верховному главнокомандующему.

