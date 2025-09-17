УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11186 відвідувачів онлайн
Новини Інституція військового омбудсмена
918 14

Нас чекає важкий і тривалий процес запуску Офісу військового омбудсмена, - Решетилова

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова

Повноцінно Офіс військового омбудсмена зможе запрацювати після набрання чинності ухваленого сьогодні закону та підписання Володимиром Зеленським указу про його створення.

Про це в телеефірі повідомила уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Далі нас чекає важкий і тривалий процес запуску інституції (військового омбудсмена. - Ред.), тому що якщо закон проголосований, то це не означає, що завтра інституція почне роботу. Спочатку його має підписати Голова Верховної Ради та направити його президенту, потім підпис президента, потім президент підписує указ про створення Офісу військового омбудсмена, затверджує положення зі штатним розписом, потім призначає військового омбудсмена і його заступників, потім реєструється юридична особа - і лише тоді можна буде говорити про запуск інституції. Але в законі передбачено, що ми на це маємо 30 днів", - заявила Решетилова.

Вона зазначила, що військовий омбудсмен зможе проводити перевірки скарг військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військових ТЦК треба забрати з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними, - Решетилова

"Перевірки закінчуються висновками, які військовий омбудсмен надсилає вищому командуванню, і у вищого командування буде 10 днів на реагування і вживання заходів, щоб усунути це порушення і притягнути винних до відповідальності, швидше за все, дисциплінарної", - уточнила Решетилова.

За її словами, якщо командування не буде реагувати на дії військового омбудсмена, воно може бути притягнене до адміністративної відповідальності.

"Але я сподіваюся, що це буде крайній крок і до таких заходів Офіс військового омбудсмена буде вдаватися дуже рідко", - зазначила уповноважена.

Решетилова також нагадала, що у військового омбудсмена є можливість доповідати Верховному головнокомандувачу.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Рада ухвалила законопроєкт про Військового омбудсмена.

Автор: 

омбудсмен (484) Решетилова Кобилинська Ольга (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Дивіться не обхезайтись від зеленої потужності.
показати весь коментар
17.09.2025 13:52 Відповісти
+7
на кой хер очередной прожиратель налогов нужен? военную прокуратуру зачем уничтожила зесрань, военные преступления россиянцев скрыть?
показати весь коментар
17.09.2025 14:00 Відповісти
+5
Ще одна потужна сосна від зеЛайна,призначення якої не має нічого спільного з її обов'язками,а тількі заповнення посад ригозеленим непотрібом,для подальшого грабування бюджету України.
показати весь коментар
17.09.2025 14:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивіться не обхезайтись від зеленої потужності.
показати весь коментар
17.09.2025 13:52 Відповісти
ВАС зе маланців чекає дещо інше.....
показати весь коментар
17.09.2025 13:56 Відповісти
Коротше - десь одразу після війни ...
показати весь коментар
17.09.2025 13:58 Відповісти
на кой хер очередной прожиратель налогов нужен? военную прокуратуру зачем уничтожила зесрань, военные преступления россиянцев скрыть?
показати весь коментар
17.09.2025 14:00 Відповісти
Ще одна потужна сосна від зеЛайна,призначення якої не має нічого спільного з її обов'язками,а тількі заповнення посад ригозеленим непотрібом,для подальшого грабування бюджету України.
показати весь коментар
17.09.2025 14:00 Відповісти
А бабла ж то скільки треба! А офісів, а обслуги, а телеефірів і ботів всіляких.
От і ще одна схемка розпилу мільярдів. А що нам ті мільярди, в нас їх стільки... А все ж то через бубочку, через ОПу, точніше, все ж то через зелену жОПу...
І така дрібничка, а що Конституція вже навіть не на паузі, її ЗЕсрань вже в сортирі повісила?
показати весь коментар
17.09.2025 14:08 Відповісти
Довгий, важкий, і дуже дорогий. Справа важлива, грошей не. шкода. На бойові вже не вистачить.
показати весь коментар
17.09.2025 14:11 Відповісти
Нас чекає важкий і тривалий процес запуску Офісу військового омбудсмена, - Решетилова.

Звичайно, важкий і тривалий процес кастінгів на посади у ще одній корупційній структурі... Решетилова, напевно, буде тільки вивіскою порядності чергового офісу щастя для військових. Наругу над військовими, їх родинами можна припинити тільки прямим зверненням до судових установ Європи.
показати весь коментар
17.09.2025 14:13 Відповісти
Нехай отакі уповноважені мадами, а також ті хто їх уповноважує, спробують прожити на мінімальну пенсію чи зарплату, і тоді вони зрозуміють, що таке насправді "важкий і тривалий процес".
показати весь коментар
17.09.2025 14:17 Відповісти
нєнє.
то про жюльку.
а, ця сосна, про щасливе життя військових, лояльних до зелених дегенератів мародерів.
єрмачина, як раз набирає команду холуїв у формі.
показати весь коментар
17.09.2025 14:27 Відповісти
жоден справжній патріотичний притомний українець не піде плазувати та прислуговувати зеленим брехливим дегенератам мародерам!!!!!
вважаю, що, будь хто з чиновників віщої ланки, в період 2019 - до обрання нового керівництва країни, немає права ніколи в майбутньому прибувати на державній службі!!!!
показати весь коментар
17.09.2025 14:24 Відповісти
"А вот тарапісса нє нада!"
показати весь коментар
17.09.2025 14:29 Відповісти
Падло, він не зможе проводити перевірки, а буде проводити перевірки!!!!
показати весь коментар
17.09.2025 14:39 Відповісти
 
 