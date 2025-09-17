Нас чекає важкий і тривалий процес запуску Офісу військового омбудсмена, - Решетилова.

Повноцінно Офіс військового омбудсмена зможе запрацювати після набрання чинності ухваленого сьогодні закону та підписання Володимиром Зеленським указу про його створення.

Про це в телеефірі повідомила уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Далі нас чекає важкий і тривалий процес запуску інституції (військового омбудсмена. - Ред.), тому що якщо закон проголосований, то це не означає, що завтра інституція почне роботу. Спочатку його має підписати Голова Верховної Ради та направити його президенту, потім підпис президента, потім президент підписує указ про створення Офісу військового омбудсмена, затверджує положення зі штатним розписом, потім призначає військового омбудсмена і його заступників, потім реєструється юридична особа - і лише тоді можна буде говорити про запуск інституції. Але в законі передбачено, що ми на це маємо 30 днів", - заявила Решетилова.

Вона зазначила, що військовий омбудсмен зможе проводити перевірки скарг військовослужбовців.

"Перевірки закінчуються висновками, які військовий омбудсмен надсилає вищому командуванню, і у вищого командування буде 10 днів на реагування і вживання заходів, щоб усунути це порушення і притягнути винних до відповідальності, швидше за все, дисциплінарної", - уточнила Решетилова.

За її словами, якщо командування не буде реагувати на дії військового омбудсмена, воно може бути притягнене до адміністративної відповідальності.

"Але я сподіваюся, що це буде крайній крок і до таких заходів Офіс військового омбудсмена буде вдаватися дуже рідко", - зазначила уповноважена.

Решетилова також нагадала, що у військового омбудсмена є можливість доповідати Верховному головнокомандувачу.

