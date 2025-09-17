РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9471 посетитель онлайн
Новости
3 571 33

Мэр Львова Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство. ВИДЕО

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение мэра.

По его словам, в одном из телефонов, которым он "общается с разными уважаемыми людьми", было найдено прослушивающее устройство. Его удалось заметить во время ремонта, поскольку телефон начал в последнее время неисправно работать.

"В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон. На прошлой неделе телефон начал "виснуть", отдали в ремонт - результат видите", - сказал мэр.

"Кому и зачем это нужно - должны выяснить правоохранители", - резюмировал Садовый.

Читайте: Прослушивание в квартире Миндича нашли только после смены госучреждения, проводившего проверку, - СМИ

Автор: 

Львов (4639) прослушка (354) Садовый Андрей (651) Львовская область (3013) Львовский район (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Знову Порошенко?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:47 Ответить
+6
ну птєнци малюка і не те можуть....
показать весь комментарий
17.09.2025 16:45 Ответить
+5
Ревнива дружина?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ревнива дружина?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:42 Ответить
та ні, то у нього, у садового апарат з вуха впав, а він його не впізнав
показать весь комментарий
17.09.2025 18:12 Ответить
І що? Це типу для когось секрет, що люди, які займають посади на постійній прослушці?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:44 Ответить
Або відтягнути увагу від якогось зашквару
показать весь комментарий
17.09.2025 17:24 Ответить
Мабуть, це убивці Фаріон та Парубія, завчасно все поставили йому!?!?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:44 Ответить
ну птєнци малюка і не те можуть....
показать весь комментарий
17.09.2025 16:45 Ответить
Знову Порошенко?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:47 Ответить
Знову ШлоьомоДвамагазина балується.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:50 Ответить
Для поважних людей--- спецтелефон. А для бидла можна звичайний.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:58 Ответить
Хтось дупорукий паяв. Той, хто має постійний доступ до кабінету цієї голови. Звісно, якщо це не піар-нагадування.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:59 Ответить
Міндіч потроху перетворюється в жертву незаконного спостереження...
показать весь комментарий
17.09.2025 17:01 Ответить
Значить скоро вибори
показать весь комментарий
17.09.2025 17:04 Ответить
Хто дав право рогулю садовому ділити людей на поважних і неповажних?
показать весь комментарий
17.09.2025 17:08 Ответить
А хто в нього таке право забрав? Це звичайне право кожної людини.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:37 Ответить
Чистої води людина , стільки років керує містом , ніякої корупції , ніяких вілл в Іспанії , ніяких каналів24, тільки для містян все, і чого такого чесного прослуховують незрозуміло.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:08 Ответить
дуже тонкий гумор...Чергова піар-акція Андрія-долі. Пам'ятаєте про вибух у його будинку? Тільки в час відсутності і тільки в нежилу частину. Кажуть в народі "рильце в пушку"...та там рило в такій щетині... не прослушку ставити а замість мерського крісла - електричне.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:17 Ответить
Даю відповідь - це стандартна плата від домашньої камери відеоспостереження, з якої видалено об'єктив. Масово застостовується для "дешевих" прослуховувань у вигляді закладок. Цінується тим, що має "вшиту" функцію передачі і зберіганні звуку на сервері виробника, де в будь який час можна прослухати... Ціна 9 баксів - отже закласти міг будб-хто...
показать весь комментарий
17.09.2025 17:12 Ответить
Там ще в будільніку фотоапарат...
показать весь комментарий
17.09.2025 17:15 Ответить
Це Порошенко влаштував. хоче знати куди Садовий буде везти сміття зі Львова.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:18 Ответить
Тільки не на Східну Україну.
Ми ще те із своїм не вигребли.
На Польщу.
Там все буде чотко, не як у нашому бантустані
показать весь комментарий
17.09.2025 17:27 Ответить
Якщо в зарядку всунули якусь муйню то повинні ж всунути і в телефон. Наскільки я розумію... Не може працювати просто сімка без модуля зв'язку. Тут шось Садового піарщики не так проінструктували, або він шось переплутав...
показать весь комментарий
17.09.2025 17:19 Ответить
Після ремонту залий все епоксидкою, а то вільного місця там всередині забагато, ще таргани поселяться
показать весь комментарий
17.09.2025 17:21 Ответить
А сбу відморожено дивиться в стелю і шаркає ніжкою...
Чому це Зелідор не повинен знати що там задумав Садовий? Можливо - заколот проти кварталу95!
показать весь комментарий
17.09.2025 17:23 Ответить
Кому ти старий бовдур потрібен
показать весь комментарий
17.09.2025 17:39 Ответить
Піпець якіж не професіонали.
Нахіба це все робити?
Впаювати кудись і щось нахіба?
Тут вирішується просто програмками.
Йой. Мені в сраку чіп вставили!
Новина на поржать для тих хто вкурсі.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:42 Ответить
Це пристрій для підслуховування розмов в кабінеті.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:07 Ответить
Дружина прослушку встановила.
Хотіла переконатися, що Андрій такий самий кусок 💩 яким і був раніше.
Кому він нах🤬й потрібний?
показать весь комментарий
17.09.2025 17:58 Ответить
Кожен посадовець повинен носити на собі бодікамеру 24/7!
показать весь комментарий
17.09.2025 18:03 Ответить
🤣 та шо?????
показать весь комментарий
17.09.2025 18:06 Ответить
Хтось поглузував над Андрієм, йому нічого ховати.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:14 Ответить
"Кому і навіщо це потрібно - мають з'ясувати..."-Садовий.
Потрібно тим,які збирають компромат на користь Зе-Команди(ЗеК) на можливих опонентів на виборах,щоб підсунути,як Порошенку,якогось "свинарчука" у вирішальний момент,якщо саме він,Садовий,стане основним конкурентом на виборах.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:16 Ответить
Основним конкурентом зєлє буде Залужний
показать весь комментарий
17.09.2025 18:28 Ответить
 
 