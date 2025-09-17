Мэр Львова Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство. ВИДЕО
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение мэра.
По его словам, в одном из телефонов, которым он "общается с разными уважаемыми людьми", было найдено прослушивающее устройство. Его удалось заметить во время ремонта, поскольку телефон начал в последнее время неисправно работать.
"В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон. На прошлой неделе телефон начал "виснуть", отдали в ремонт - результат видите", - сказал мэр.
"Кому и зачем это нужно - должны выяснить правоохранители", - резюмировал Садовый.
Ми ще те із своїм не вигребли.
На Польщу.
Там все буде чотко, не як у нашому бантустані
Чому це Зелідор не повинен знати що там задумав Садовий? Можливо - заколот проти кварталу95!
Нахіба це все робити?
Впаювати кудись і щось нахіба?
Тут вирішується просто програмками.
Йой. Мені в сраку чіп вставили!
Новина на поржать для тих хто вкурсі.
Хотіла переконатися, що Андрій такий самий кусок 💩 яким і був раніше.
Кому він нах🤬й потрібний?
Потрібно тим,які збирають компромат на користь Зе-Команди(ЗеК) на можливих опонентів на виборах,щоб підсунути,як Порошенку,якогось "свинарчука" у вирішальний момент,якщо саме він,Садовий,стане основним конкурентом на виборах.