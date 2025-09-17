Мэр Львова Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство. ВИДЕО

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение мэра.

По его словам, в одном из телефонов, которым он "общается с разными уважаемыми людьми", было найдено прослушивающее устройство. Его удалось заметить во время ремонта, поскольку телефон начал в последнее время неисправно работать.

"В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон. На прошлой неделе телефон начал "виснуть", отдали в ремонт - результат видите", - сказал мэр.

"Кому и зачем это нужно - должны выяснить правоохранители", - резюмировал Садовый.

