Мер Львова Садовий виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. ВIДЕО

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис мера.

За його словами, в одному з телефонів, яким він "спілкується з різними поважними людьми", було знайдено прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки телефон почав останнім часом несправно працювати.

"У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт - результат бачите", - сказав мер.

"Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці", - резюмував Садовий.

