УКР
Новини
Мер Львова Садовий виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. ВIДЕО

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис мера.

За його словами, в одному з телефонів, яким він "спілкується з різними поважними людьми", було знайдено прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки телефон почав останнім часом несправно працювати.

"У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт - результат бачите", - сказав мер.

"Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці", - резюмував Садовий.

Львів (3147) прослуховування (211) Садовий Андрій (537) Львівська область (2552) Львівський район (112)
Топ коментарі
+10
Знову Порошенко?
показати весь коментар
17.09.2025 16:47 Відповісти
+8
ну птєнци малюка і не те можуть....
показати весь коментар
17.09.2025 16:45 Відповісти
+7
Ревнива дружина?
показати весь коментар
17.09.2025 16:42 Відповісти
Ревнива дружина?
показати весь коментар
17.09.2025 16:42 Відповісти
І що? Це типу для когось секрет, що люди, які займають посади на постійній прослушці?
показати весь коментар
17.09.2025 16:44 Відповісти
Або відтягнути увагу від якогось зашквару
показати весь коментар
17.09.2025 17:24 Відповісти
Мабуть, це убивці Фаріон та Парубія, завчасно все поставили йому!?!?
показати весь коментар
17.09.2025 16:44 Відповісти
ну птєнци малюка і не те можуть....
показати весь коментар
17.09.2025 16:45 Відповісти
Знову Порошенко?
показати весь коментар
17.09.2025 16:47 Відповісти
Знову ШлоьомоДвамагазина балується.
показати весь коментар
17.09.2025 16:50 Відповісти
Для поважних людей--- спецтелефон. А для бидла можна звичайний.
показати весь коментар
17.09.2025 16:58 Відповісти
Хтось дупорукий паяв. Той, хто має постійний доступ до кабінету цієї голови. Звісно, якщо це не піар-нагадування.
показати весь коментар
17.09.2025 16:59 Відповісти
Міндіч потроху перетворюється в жертву незаконного спостереження...
показати весь коментар
17.09.2025 17:01 Відповісти
Значить скоро вибори
показати весь коментар
17.09.2025 17:04 Відповісти
Хто дав право рогулю садовому ділити людей на поважних і неповажних?
показати весь коментар
17.09.2025 17:08 Відповісти
А хто в нього таке право забрав? Це звичайне право кожної людини.
показати весь коментар
17.09.2025 17:37 Відповісти
Чистої води людина , стільки років керує містом , ніякої корупції , ніяких вілл в Іспанії , ніяких каналів24, тільки для містян все, і чого такого чесного прослуховують незрозуміло.
показати весь коментар
17.09.2025 17:08 Відповісти
дуже тонкий гумор...Чергова піар-акція Андрія-долі. Пам'ятаєте про вибух у його будинку? Тільки в час відсутності і тільки в нежилу частину. Кажуть в народі "рильце в пушку"...та там рило в такій щетині... не прослушку ставити а замість мерського крісла - електричне.
показати весь коментар
17.09.2025 18:17 Відповісти
Даю відповідь - це стандартна плата від домашньої камери відеоспостереження, з якої видалено об'єктив. Масово застостовується для "дешевих" прослуховувань у вигляді закладок. Цінується тим, що має "вшиту" функцію передачі і зберіганні звуку на сервері виробника, де в будь який час можна прослухати... Ціна 9 баксів - отже закласти міг будб-хто...
показати весь коментар
17.09.2025 17:12 Відповісти
Там ще в будільніку фотоапарат...
показати весь коментар
17.09.2025 17:15 Відповісти
Це Порошенко влаштував. хоче знати куди Садовий буде везти сміття зі Львова.
показати весь коментар
17.09.2025 17:18 Відповісти
Тільки не на Східну Україну.
Ми ще те із своїм не вигребли.
На Польщу.
Там все буде чотко, не як у нашому бантустані
показати весь коментар
17.09.2025 17:27 Відповісти
Якщо в зарядку всунули якусь муйню то повинні ж всунути і в телефон. Наскільки я розумію... Не може працювати просто сімка без модуля зв'язку. Тут шось Садового піарщики не так проінструктували, або він шось переплутав...
показати весь коментар
17.09.2025 17:19 Відповісти
Після ремонту залий все епоксидкою, а то вільного місця там всередині забагато, ще таргани поселяться
показати весь коментар
17.09.2025 17:21 Відповісти
А сбу відморожено дивиться в стелю і шаркає ніжкою...
Чому це Зелідор не повинен знати що там задумав Садовий? Можливо - заколот проти кварталу95!
показати весь коментар
17.09.2025 17:23 Відповісти
Кому ти старий бовдур потрібен
показати весь коментар
17.09.2025 17:39 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 18:51 Відповісти
Піпець якіж не професіонали.
Нахіба це все робити?
Впаювати кудись і щось нахіба?
Тут вирішується просто програмками.
Йой. Мені в сраку чіп вставили!
Новина на поржать для тих хто вкурсі.
показати весь коментар
17.09.2025 17:42 Відповісти
Це пристрій для підслуховування розмов в кабінеті.
показати весь коментар
17.09.2025 18:07 Відповісти
нахіба?))
Є чудові програмки які можуть просто віддавати всю інфу туди куди потрібно.
Тобі що 70 років і у тебе альцгеймера?
Чи може ти сам Садовий?
показати весь коментар
17.09.2025 18:33 Відповісти
Дружина прослушку встановила.
Хотіла переконатися, що Андрій такий самий кусок 💩 яким і був раніше.
Кому він нах🤬й потрібний?
показати весь коментар
17.09.2025 17:58 Відповісти
Кожен посадовець повинен носити на собі бодікамеру 24/7!
показати весь коментар
17.09.2025 18:03 Відповісти
🤣 та шо?????
показати весь коментар
17.09.2025 18:06 Відповісти
Хтось поглузував над Андрієм, йому нічого ховати.
показати весь коментар
17.09.2025 18:14 Відповісти
"Кому і навіщо це потрібно - мають з'ясувати..."-Садовий.
Потрібно тим,які збирають компромат на користь Зе-Команди(ЗеК) на можливих опонентів на виборах,щоб підсунути,як Порошенку,якогось "свинарчука" у вирішальний момент,якщо саме він,Садовий,стане основним конкурентом на виборах.
показати весь коментар
17.09.2025 18:16 Відповісти
Основним конкурентом зєлє буде Залужний
показати весь коментар
17.09.2025 18:28 Відповісти
Буде,чи не буде,а на кожних потенційних кандидатів збирають компромат,щоб потім виставити публічно скріни...як на цього,з набу.На Юлю також збирають,без сумніву.
показати весь коментар
17.09.2025 18:39 Відповісти
І цього дебіла львів'яни майже двадцять років обирають мером міста... Гєпа відпочиває
показати весь коментар
17.09.2025 18:36 Відповісти
садіть симулює,як і з гранатометом, в нього все схоплено,розраховуться квартирами і всіх влаштовує....
показати весь коментар
17.09.2025 18:48 Відповісти
У міндіча, у садового. СоВпаденіЄ.
показати весь коментар
17.09.2025 18:48 Відповісти
і що там такого кримінального у такого чесного і патріотичного андрійка можуть підслухати?
показати весь коментар
17.09.2025 18:50 Відповісти
Треба було слухати з 2014 по 2022 роки мерів міст луганщини, донеччини a херсонщини.
показати весь коментар
17.09.2025 18:58 Відповісти
Тю , це не сенсація ! Сенсація , якби новина була такою :
Міський голова Львова заявив, що НЕ виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.
показати весь коментар
17.09.2025 18:58 Відповісти
Яке громадянам діло до проблем павуків у банці?
показати весь коментар
17.09.2025 19:01 Відповісти
цьому під...ру вірити - себе не поважати....
показати весь коментар
17.09.2025 19:12 Відповісти
 
 