Мер Львова Садовий виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. ВIДЕО
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис мера.
За його словами, в одному з телефонів, яким він "спілкується з різними поважними людьми", було знайдено прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки телефон почав останнім часом несправно працювати.
"У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт - результат бачите", - сказав мер.
"Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці", - резюмував Садовий.
Перехватчик
17.09.2025 16:47
Олександр Іванович Паламарчук
17.09.2025 16:45
Rostyslav Komarnytsky
17.09.2025 16:42
Ми ще те із своїм не вигребли.
На Польщу.
Там все буде чотко, не як у нашому бантустані
Чому це Зелідор не повинен знати що там задумав Садовий? Можливо - заколот проти кварталу95!
Нахіба це все робити?
Впаювати кудись і щось нахіба?
Тут вирішується просто програмками.
Йой. Мені в сраку чіп вставили!
Новина на поржать для тих хто вкурсі.
Є чудові програмки які можуть просто віддавати всю інфу туди куди потрібно.
Тобі що 70 років і у тебе альцгеймера?
Чи може ти сам Садовий?
Хотіла переконатися, що Андрій такий самий кусок 💩 яким і був раніше.
Кому він нах🤬й потрібний?
Потрібно тим,які збирають компромат на користь Зе-Команди(ЗеК) на можливих опонентів на виборах,щоб підсунути,як Порошенку,якогось "свинарчука" у вирішальний момент,якщо саме він,Садовий,стане основним конкурентом на виборах.
