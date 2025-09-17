На фронте зафиксировано 117 боестолкновений, больше всего — на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Нововасильевка, Горки, Казачье, Толстодубово, Ромашково, Середина-Буда, Рудак, Бобылевка Сумской области; Хреновка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив десять управляемых авиабомб, а также совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 13 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григорьевки и Обуховки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Богуславка и в направлении Купянска. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодези. Одно боевое столкновение продолжается.

Десять вражеских атак отбили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Григорьевки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении противник четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в направлении населенного пункта Никифоровка.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русина Яра, Полтавки и в сторону Миколайполья. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодезь, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлении Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 31 атаку противника, до сих пор бои продолжаются в семи локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Железнодорожное и Рождественка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг наступал в районе населенного пункта Каменское - успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, также противник нанес авиаудар по районам населенных пунктов Антоновка и Ингулка.

На остальных направлениях - без изменений.