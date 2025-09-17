Европа усилит гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины, - Мецола

Европа продолжит ослаблять военную машину России с помощью скоординированных и жестких санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Вместе мы можем доказать России, что ее действия не останутся без ответа, и это мы сделаем вместе, чтобы обеспечить сдерживание, чтобы обеспечить мир. Как мы это сделаем? Прежде всего, мы продолжим ослаблять военную машину России с помощью скоординированных и жестких санкций", - сказала Мецола.

По ее словам, фактически, продолжается работа над 19-м пакетом санкций против РФ, пока продолжаются переговоры.

"Мы усилим нашу гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины, а также еще больше интенсифицируем сотрудничество с международными партнерами и будем инвестировать в собственное производство Украины", - добавила она.