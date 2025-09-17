Зеленский и президент Европарламента Мецола обсудили членство в ЕС и санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Главными темами встречи стали членство Украины в ЕС, укрепление санкций против России и помощь в строительстве укрытий в Украине.

"Сегодня мы с Робертой обсудили ключевые темы, которые есть между Украиной и европейскими институтами. Благодарны за поддержку переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Мы делаем то, что обещали. И со своей стороны, очень рассчитываем, что Европейский Союз, лидеры Европы будут выполнять свою часть работы, то, что касается именно кластеров. Мы рассчитываем на открытие первого кластера, как можно быстрее, и единогласно поддержку этого решения всеми государствами-членами Евросоюза", - сказал Зеленский, добавив, что "Европарламент принципиально нас в этом поддерживает".

Другой темой, как рассказал Президент, стали санкции против РФ.

"Важно, что Европарламент всегда последовательно поддерживает санкции против России за эту войну (...). Мы ожидаем принятия 19-го пакета санкций от Евросоюза, рассчитываем, что одной из основных мишеней этих санкций будут именно российские энергоресурсы и инфраструктура торговли ими, а также российский банковский сектор и различные схемы обхода санкций, которые использует Россия для финансирования войны", - отметил глава государства. По его словам, Украина рассчитывает и на соответствующие санкционные шаги США.

Отдельно на встрече, по словам Зеленского, речь шла о строительстве укрытий: "Я сегодня в деталях обсудил с Робертой укрытия для наших школ, детсадов, университетов, больниц, укрытия для людей. Мы рассчитываем на поддержку Европы и нашей программы бесплатного питания для всех детей во всех школах Украины".