Зеленський і президентка Європарламенту Мецола обговорили членство в ЄС та санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Головними темами зустрічі стали членство України в ЄС, зміцнення санкцій проти Росії та допомога у будівництві укриттів в Україні.

"Сьогодні ми з Робертою обговорили ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями. Вдячні за підтримку перемовин щодо вступу України в Європейський Союз. Ми робимо те, що обіцяли. І зі свого боку, дуже розраховуємо, що Європейський Союз, лідери Європи будуть виконувати свою частину роботи, те, що стосується саме кластерів. Ми розраховуємо на відкриття першого кластеру, якнайшвидше, та одноголосно підтримку цього рішення всіма державами-членами Євросоюзу" , - сказав Зеленський, додавши, що "Європарламент принципово нас в цьому підтримує".

Іншою темою, як розповів Президент, стали санкції проти РФ.

"Важливо, що Європарламент завжди послідовно підтримує санкції проти Росії за цю війну (...). Ми очікуємо прийняття 19-го пакету санкцій від Євросоюзу, розраховуємо, що однією з основних мішеней цих санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними, а також російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни", - зазначив глава держави. За його словами, Україна розраховує й на відповідні санкційні кроки США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постійне представництво Європарламенту відкривають у Києві, - Мецола

Окремо на зустрічі, за словами Зеленського, йшлося про будівництво укриттів: "Я сьогодні в деталях обговорив з Робертою укриття для наших шкіл, дитсадків, університетів, лікарень, укриття для людей. Ми розраховуємо на підтримку Європи і нашої програми безоплатного харчування для всіх дітей в усіх школах України".