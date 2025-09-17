Постійне представництво Європарламенту відкривають у Києві, - Мецола
Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про відкриття постійного представництва Європарламенту у Києві.
Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми відкриваємо постійне представництво Європарламенту в Києві", - зазначила Мецола, додавши, що ЄС невдовзі ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії, продовжуючи відмову від її нафти та газу, а також боротьбу з тіньовим флотом.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hrysha Hlyba
показати весь коментар17.09.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар17.09.2025 12:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар17.09.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль