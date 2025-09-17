УКР
Новини
Постійне представництво Європарламенту відкривають у Києві, - Мецола

Мецола в Раді

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про відкриття постійного представництва Європарламенту у Києві.

Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відкриваємо постійне представництво Європарламенту в Києві", - зазначила Мецола, додавши, що ЄС невдовзі ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії, продовжуючи відмову від її нафти та газу, а також боротьбу з тіньовим флотом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС надав Україні допомоги на 169 млрд євро, з них 63 млрд пішли на військову підтримку, - Мецола

Європарламент (1073) Євросоюз (14134) Мецола Роберта (105)
беріть мене електриком!
17.09.2025 11:58 Відповісти
Туди вже взяли якогось родича Шурми, ви опіздали.
17.09.2025 12:15 Відповісти
Нарешті ЄС зможе бачити потужне крадівництво у реальному часі.
17.09.2025 11:58 Відповісти
 
 