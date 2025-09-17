Постійне представництво Європарламенту відкривають у Києві, - Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про відкриття постійного представництва Європарламенту у Києві.

Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відкриваємо постійне представництво Європарламенту в Києві", - зазначила Мецола, додавши, що ЄС невдовзі ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії, продовжуючи відмову від її нафти та газу, а також боротьбу з тіньовим флотом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС надав Україні допомоги на 169 млрд євро, з них 63 млрд пішли на військову підтримку, - Мецола