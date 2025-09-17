РУС
Визит Мецольі в Украину
Постоянное представительство Европарламента открывают в Киеве, - Мецола

Мецола в Раде

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве.

Об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы открываем постоянное представительство Европарламента в Киеве", - отметила Мецола, добавив, что ЕС вскоре примет 19-й пакет санкций против России, продолжая отказ от ее нефти и газа, а также борьбу с теневым флотом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС предоставил Украине помощи на 169 млрд евро, из них 63 млрд пошли на военную поддержку, - Мецола

Европарламент (1825) Евросоюз (17575) Мецола Роберт (84)
беріть мене електриком!
17.09.2025 11:58 Ответить
Туди вже взяли якогось родича Шурми, ви опіздали.
17.09.2025 12:15 Ответить
Нарешті ЄС зможе бачити потужне крадівництво у реальному часі.
17.09.2025 11:58 Ответить
 
 