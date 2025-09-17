Постоянное представительство Европарламента открывают в Киеве, - Мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве.

Об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы открываем постоянное представительство Европарламента в Киеве", - отметила Мецола, добавив, что ЕС вскоре примет 19-й пакет санкций против России, продолжая отказ от ее нефти и газа, а также борьбу с теневым флотом.

