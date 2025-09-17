Європа посилить гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України, - Мецола

Європа продовжить послаблювати військову машину Росії за допомогою скоординованих і жорстких санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Разом ми можемо довести Росії, що її дії не залишаться без відповіді, і це ми зробимо разом, щоб забезпечити стримування, щоб забезпечити мир. Як ми це зробимо? Перш за все, ми продовжимо послаблювати військову машину Росії за допомогою скоординованих і жорстких санкцій", - сказала Мецола.

За її словами, фактично, триває робота над 19-м пакетом санкцій проти РФ, поки тривають переговори.

"Ми посилимо нашу гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України, а також ще більше інтенсифікуємо співпрацю з міжнародними партнерами та інвестуватимемо у власне виробництво України", - додала вона.