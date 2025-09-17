Посольство Украины в Грузии: Официальной информации о якобы ввозе взрывчатки в Грузию не поступало

Фото: СДБ Грузії

Грузинская сторона не предоставила официальной информации о якобы ввозе взрывчатки в Грузию в отношении двух украинцев, которые якобы ввезли в страну взрывчатку.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на комментарий посольства Украины в Грузии, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве рассказали, что не получали от грузинской стороны официальной информации относительно уголовного дела против двух граждан Украины, которых обвиняют в якобы ввозе в Грузию взрывчатки.

Там добавили, что ведут "постоянный мониторинг информации, которая распространяется в грузинских СМИ" в связи с этим делом.

"Сотрудники консульского отдела прибегают к всесторонним мерам, чтобы получить от грузинских правоохранительных органов разрешение на встречу с упомянутыми гражданами Украины и выяснения всех обстоятельств их задержания", - рассказали дипломаты.

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о задержании двух граждан Украины. В фуре, которая прибыла из Турции в Грузию, нашли 2,4 килограмма гексогена - военной взрывчатки, подобной тротилу. К этому якобы причастны украинские спецслужбы.