473 6

Посольство Украины в Грузии: Официальной информации о якобы ввозе взрывчатки в Грузию не поступало

грузія
Фото: СДБ Грузії

Грузинская сторона не предоставила официальной информации о якобы ввозе взрывчатки в Грузию в отношении двух украинцев, которые якобы ввезли в страну взрывчатку.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на комментарий посольства Украины в Грузии, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве рассказали, что не получали от грузинской стороны официальной информации относительно уголовного дела против двух граждан Украины, которых обвиняют в якобы ввозе в Грузию взрывчатки.

Там добавили, что ведут "постоянный мониторинг информации, которая распространяется в грузинских СМИ" в связи с этим делом.

Читайте: 65 украинцев, которые застряли на границе РФ и Грузии, вернули в Украину, - МИД

"Сотрудники консульского отдела прибегают к всесторонним мерам, чтобы получить от грузинских правоохранительных органов разрешение на встречу с упомянутыми гражданами Украины и выяснения всех обстоятельств их задержания", - рассказали дипломаты.

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о задержании двух граждан Украины. В фуре, которая прибыла из Турции в Грузию, нашли 2,4 килограмма гексогена - военной взрывчатки, подобной тротилу. К этому якобы причастны украинские спецслужбы.

Автор: 

взрывчатка (859) Грузия (4516)
Без кацапів тут не обійшлося.
17.09.2025 22:00 Ответить
Раніше під кожною новиною було по 200-400 коментів, а тепер 10-20. Що сталося? Всіх забанили? Цензору читачі набридли?
17.09.2025 22:03 Ответить
"Head and Shoulders" - два в одному.
17.09.2025 22:09 Ответить
ХЗ. Може читачам Цензор набрид. А може, просто, втомилися коментатори різну х..ню в коментах писати. )
17.09.2025 22:21 Ответить
"може.... абдристович ввіз?" ))
17.09.2025 22:19 Ответить
 
 