Посольство України в Грузії: Офіційної інформації про нібито ввезення вибухівки в Грузію не надходило

Грузинська сторона не надала офіційної інформації про нібито ввезення вибухівки в Грузію щодо двох українців, які нібито ввезли до країни вибухівку.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на коментар посольства України в Грузії, передає Цензор.НЕТ.

В посольстві розповіли, що не отримували від грузинської сторони офіційної інформації стосовно кримінальної справи проти двох громадян України, яких звинувачують у нібито ввезенні до Грузії вибухівки.

Там додали, що ведуть "постійний моніторинг інформації, яка поширюється у грузинських ЗМІ" у зв’язку з цією справою.

"Співробітники консульського відділу вдаються до всебічних заходів, щоб отримати від грузинських правоохоронних органів дозвіл на зустріч зі згаданими громадянами України та з’ясування всіх обставин їхнього затримання", - розповіли дипломати.

Раніше повідомлялось, що Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про затримання двох громадян України. У фурі, яка прибула з Туреччини до Грузії, знайшли 2,4 кілограма гексогену — військової вибухівки, подібної до тротилу. До цього нібито причетні українські спецслужби.