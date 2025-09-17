УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5923 відвідувача онлайн
Новини Вибухівка в Грузії
417 6

Посольство України в Грузії: Офіційної інформації про нібито ввезення вибухівки в Грузію не надходило

грузія
Фото: СДБ Грузії

Грузинська сторона не надала офіційної інформації про нібито ввезення вибухівки в Грузію щодо двох українців, які нібито ввезли до країни вибухівку.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на коментар посольства України в Грузії, передає Цензор.НЕТ.

В посольстві розповіли, що не отримували від грузинської сторони офіційної інформації стосовно кримінальної справи проти двох громадян України, яких звинувачують у нібито ввезенні до Грузії вибухівки.

Там додали, що ведуть "постійний моніторинг інформації, яка поширюється у грузинських ЗМІ" у зв’язку з цією справою.

Читайте: 65 українців, які застрягли на кордоні РФ та Грузії, повернули до України, - МЗС

"Співробітники консульського відділу вдаються до всебічних заходів, щоб отримати від грузинських правоохоронних органів дозвіл на зустріч зі згаданими громадянами України та з’ясування всіх обставин їхнього затримання", - розповіли дипломати.

Раніше повідомлялось, що Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про затримання двох громадян України. У фурі, яка прибула з Туреччини до Грузії, знайшли 2,4 кілограма гексогену — військової вибухівки, подібної до тротилу. До цього нібито причетні українські спецслужби.

Автор: 

вибухівка (490) Грузія (1865)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без кацапів тут не обійшлося.
показати весь коментар
17.09.2025 22:00 Відповісти
Раніше під кожною новиною було по 200-400 коментів, а тепер 10-20. Що сталося? Всіх забанили? Цензору читачі набридли?
показати весь коментар
17.09.2025 22:03 Відповісти
"Head and Shoulders" - два в одному.
показати весь коментар
17.09.2025 22:09 Відповісти
ХЗ. Може читачам Цензор набрид. А може, просто, втомилися коментатори різну х..ню в коментах писати. )
показати весь коментар
17.09.2025 22:21 Відповісти
"може.... абдристович ввіз?" ))
показати весь коментар
17.09.2025 22:19 Відповісти
 
 