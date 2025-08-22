65 українців, які застрягли на кордоні РФ та Грузії, повернули до України, - МЗС

До України повернули 65 громадян з буферної зони на російсько-грузинському кордоні.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед них 10 жінок, 8 важкохворих. Всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Сибіга нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян. Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.

"Гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску. Українська сторона вже зверталася публічно з закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.

У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня повідомляли, що знають про проблему таких громадян України й працюють над їхнім поверненням.

