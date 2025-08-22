УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10953 відвідувача онлайн
Новини Українці на кордоні РФ та Грузії
1 099 4

65 українців, які застрягли на кордоні РФ та Грузії, повернули до України, - МЗС

65 українців повернули з буферної зони на кордоні Грузії та РФ

До України повернули 65 громадян з буферної зони на російсько-грузинському кордоні.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед них 10 жінок, 8 важкохворих. Всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія в обхід санкцій отримує західну будівельну техніку через Грузію

Сибіга нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян. Таким чином загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.

"Гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску. Українська сторона вже зверталася публічно з закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України", - додав міністр.

Читайте також: РФ використовує депортацію українців через Грузію як інструмент тиску. Ми пропонуємо транспортувати їх безпосередньо до кордону України, - Сибіга

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.

У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня повідомляли, що знають про проблему таких громадян України й працюють над їхнім поверненням.

Читайте: "Грузинська мрія" знову використала зображення зруйнованих українських міст у передвиборчій рекламі

65 українців повернули з буферної зони на кордоні Грузії та РФ

Автор: 

Грузія (1863) повернення (276) Сибіга Андрій (621)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що усі ці калічні і важкохворі сиділи в кацапстані усі ці роки?
показати весь коментар
22.08.2025 09:43 Відповісти
Так, це переважно ЗК, залишені на ТОТ, які досиджували в кацапських тюрмах строки, оголошені "іменем України"
показати весь коментар
22.08.2025 10:03 Відповісти
На нашому кордоні все набагато цікавіше: "У новому законопроєкті, що вже подали до Ради, пропонують саджати до вʼязниці строком до 3 років за незаконний перетин кордону. Зараз за це передбачена лише адмінвідповідальність та штрафи, а тепер же пропонують штраф від 51 тисячі до 170 тисяч грн чи позбавлення волі до 3 років."
показати весь коментар
22.08.2025 10:29 Відповісти
Це не українці,це кацапсячо мокшанська холуйська сутність.Їх краще утилізувати і присипати хлоркою.
показати весь коментар
22.08.2025 10:35 Відповісти
 
 