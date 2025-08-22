65 украинцев, застрявших на границе РФ и Грузии, возвращены в Украину, - МИД

В Украину вернули 65 граждан из буферной зоны на российско-грузинской границе.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди них 10 женщин, 8 тяжелобольных. Все они находились в грузинском пункте пропуска "Дариали" фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России. Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности с привлечением международных организаций", - говорится в сообщении.

Сибига напомнил, что в предыдущие месяцы МИД Украины уже организовало вместе с причастными органами возвращение в целом 44 граждан. Таким образом общее количество украинцев, которых удалось вернуть из пункта пропуска "Дариали" за предыдущие месяцы составило 109 человек.

"Гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда Россия целенаправленно начала резко увеличивать количество граждан Украины, которых она депортировала в этот пункт пропуска. Украинская сторона уже обращалась публично с призывом к РФ отправлять их непосредственно на границу Украины, а не Грузии. Это предложение остается в силе. Если Россия продолжит его игнорировать, единственным выводом будет то, что резкое увеличение количества депортированных является спланированной российской операцией против Украины", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что со второй половины июня Россия существенно активизировала депортацию украинских граждан через границу с Грузией, что вызвало гуманитарный кризис в буферной зоне пункта пропуска "Дариали", некоторые украинцы объявили о начале голодовки.

В Министерстве иностранных дел Украины в конце июня сообщали, что знают о проблеме таких граждан Украины и работают над их возвращением.

