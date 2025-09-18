Ночной удар РФ по Полтавской области вызвал задержки поездов "Укрзализныци"
В результате ночного обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков на региональной сети "Укрзализныця" была вынуждена задействовать резервные тепловозы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
Из-за этого задерживаются на 3 часа несколько пассажирских рейсов: №102 Херсон - Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм - Львов, №64/112 Львов - Харьков, Изюм и №791 Кременчуг - Киев.
По состоянию на 07:00 энергоснабжение восстановлено, повреждения локализованы, и движение поездов, включая пригородные электрички, осуществляется по графику.
По информации начальник ОВА Владимира Когута, ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна має зруйнувати усі порти орків, щоб вони не могли торгувати зерном, добривами, нафтою