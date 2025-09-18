РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10758 посетителей онлайн
Новости Задержка поездов из-за обстрелов
1 349 2

Ночной удар РФ по Полтавской области вызвал задержки поездов "Укрзализныци"

укрзализныця

В результате ночного обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков на региональной сети "Укрзализныця" была вынуждена задействовать резервные тепловозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Из-за этого задерживаются на 3 часа несколько пассажирских рейсов: №102 Херсон - Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм - Львов, №64/112 Львов - Харьков, Изюм и №791 Кременчуг - Киев.

По состоянию на 07:00 энергоснабжение восстановлено, повреждения локализованы, и движение поездов, включая пригородные электрички, осуществляется по графику.

По информации начальник ОВА Владимира Когута, ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" о последствиях атаки РФ: Восстановление питания до сих пор продолжается, рейсы курсируют с задержками

Автор: 

поезд (1043) Укрзализныця (2801)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось активно раша бье по залізниці
Україна має зруйнувати усі порти орків, щоб вони не могли торгувати зерном, добривами, нафтою
показать весь комментарий
18.09.2025 07:32 Ответить
Хорошее желание. Жаль только далёкое от действительности
показать весь комментарий
18.09.2025 08:10 Ответить
 
 