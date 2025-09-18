Ночной удар РФ по Полтавской области вызвал задержки поездов "Укрзализныци"

В результате ночного обстрела Полтавщины и обесточивания нескольких участков на региональной сети "Укрзализныця" была вынуждена задействовать резервные тепловозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Из-за этого задерживаются на 3 часа несколько пассажирских рейсов: №102 Херсон - Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм - Львов, №64/112 Львов - Харьков, Изюм и №791 Кременчуг - Киев.

По состоянию на 07:00 энергоснабжение восстановлено, повреждения локализованы, и движение поездов, включая пригородные электрички, осуществляется по графику.

По информации начальник ОВА Владимира Когута, ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Один человек травмирован.

