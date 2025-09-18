УКР
Нічний удар РФ по Полтавщині спричинив затримки поїздів "Укрзалізниці"

Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та знеструмлення кількох дільниць на регіональній мережі "Укрзалізниця" була змушена задіяти резервні тепловози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Через це затримуються на 3 години кілька пасажирських рейсів: №102 Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм та №791 Кременчук – Київ.

Станом на 07:00 енергопостачання відновлено, пошкодження локалізовано, і рух поїздів, включно з приміськими електричками, здійснюється за графіком.

За інформацією начальник ОВА Володимира Когута, вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" про наслідки атаки РФ: Відновлення живлення досі триває, рейси курсують із затримками

Щось активно раша бье по залізниці
Україна має зруйнувати усі порти орків, щоб вони не могли торгувати зерном, добривами, нафтою
18.09.2025 07:32 Відповісти
Хорошее желание. Жаль только далёкое от действительности
18.09.2025 08:10 Відповісти
 
 