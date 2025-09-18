"Укрзалізниця" про наслідки атаки РФ: Відновлення живлення досі триває, рейси курсують із затримками

Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

Відновлення живлення в районі атакованих напередодні залізничних підстанцій досі триває, ще добу затримки поїздів зберігатимуться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що частина рейсів із найбільшою затримкою, що були вимушені прямувати в обʼїзд пошкодженої ділянки, вже наближаються до своїх кінцевих станцій. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть із затримками.

"Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами, які заздалегідь підготували залізничники.До остаточного відновлення інфраструктури затримки поїздів зберігатимуться і завтра, особливо це стосується поїздів з довгими маршрутами, що курсують через пошкоджену ділянку", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів закликали слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках УЗ та перевіряти сповіщення в застосунку Укрзалізниці.

Нагадаємо масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.