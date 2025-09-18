РУС
"Укрзализныця" о последствиях атаки РФ: Восстановление питания до сих пор продолжается, рейсы курсируют с задержками

Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

Восстановление питания в районе атакованных накануне железнодорожных подстанций до сих пор продолжается, еще сутки задержки поездов будут сохраняться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что часть рейсов с наибольшей задержкой, которые были вынуждены следовать в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать с задержками.

"Восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами, которые заранее подготовили железнодорожники. До окончательного восстановления инфраструктуры задержки поездов будут сохраняться и завтра, особенно это касается поездов с длинными маршрутами, курсирующих через поврежденный участок", - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали следить за обновлениями на официальных страницах УЗ и проверять оповещения в приложении Укрзализныци.

Напомним массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть.

переможно і незламно все робить з задержкою...
паровоз Київ - Ковель як завжди, чи з задержкою?
18.09.2025 04:03 Ответить
Ну от, а казали - "намагались зруйнувати". Страшно подумати, що буде, коли дійсно зруйнують.
18.09.2025 08:18 Ответить
 
 