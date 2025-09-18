Австралия снизила цену на российскую нефть и ввела санкции против еще 95 судов РФ, - МИД страны

Правительство Австралии снизило предельную цену на российскую нефть до 47,60 долларов США за баррель и ввело целевые санкции против еще 95 судов "теневого флота" России.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что это решение направлено на уменьшение рыночной стоимости российской нефти и ограничение доходов, которые Кремль использует для финансирования войны.

По данным МИД Австралии, страна действует совместно с Евросоюзом, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией. В то же время Австралия полностью сохраняет запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

С учетом нового пакета, под австралийские санкции уже попали более 150 судов РФ с июня 2025 года.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Канберру и свою коллегу Пенни Вонг за поддержку. "Австралия помогает ограничить возможности России финансировать свою войну и подрывать глобальный мир. Мы ценим наше крепкое партнерство с Австралией и продолжаем вместе отстаивать общие ценности", - подчеркнул он.

