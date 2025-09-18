Австралія знизила ціну на російську нафту і ввела санкції проти ще 95 суден РФ, - МЗС країни

Уряд Австралії знизив граничну ціну на російську нафту до 47,60 доларів США за барель та запровадив цільові санкції проти ще 95 суден "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомлє Міністерство закордонних справ Австралії, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що це рішення спрямоване на зменшення ринкової вартості російської нафти та обмеження доходів, які Кремль використовує для фінансування війни.

За даними МЗС Австралії, країна діє спільно з Євросоюзом, Великою Британією, Канадою, Новою Зеландією та Японією. Водночас Австралія повністю зберігає заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

З урахуванням нового пакету, під австралійські санкції вже потрапили понад 150 суден РФ із червня 2025 року.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Канберрі та своїй колезі Пенні Вонг за підтримку. "Австралія допомагає обмежити можливості Росії фінансувати свою війну та підривати глобальний мир. Ми цінуємо наше міцне партнерство з Австралією та продовжуємо разом відстоювати спільні цінності", - наголосив він.

