Австралія знизила ціну на російську нафту і ввела санкції проти ще 95 суден РФ, - МЗС країни

Австралія

Уряд Австралії знизив граничну ціну на російську нафту до 47,60 доларів США за барель та запровадив цільові санкції проти ще 95 суден "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомлє Міністерство закордонних справ Австралії, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що це рішення спрямоване на зменшення ринкової вартості російської нафти та обмеження доходів, які Кремль використовує для фінансування війни.

За даними МЗС Австралії, країна діє спільно з Євросоюзом, Великою Британією, Канадою, Новою Зеландією та Японією. Водночас Австралія повністю зберігає заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

З урахуванням нового пакету, під австралійські санкції вже потрапили понад 150 суден РФ із червня 2025 року.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Канберрі та своїй колезі Пенні Вонг за підтримку. "Австралія допомагає обмежити можливості Росії фінансувати свою війну та підривати глобальний мир. Ми цінуємо наше міцне партнерство з Австралією та продовжуємо разом відстоювати спільні цінності", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 19-й пакет санкцій проти РФ буде представлено 19 або 22 вересня, - Politico

Австралія (443) нафта (5860) санкції (12729)
Дякуємо
18.09.2025 11:20 Відповісти
Дякуємо уряду і народу Австралії.
18.09.2025 11:23 Відповісти
Ось вам і "Австралійські аборигени"....Не то,що "великі" США...Дякуємо!
18.09.2025 11:26 Відповісти
Дякуємо Австралії за дієву підтримку Українців під час московської війни з 2014 року!
Слава Україні!!
18.09.2025 11:27 Відповісти
Героям Слава!
18.09.2025 11:32 Відповісти
Трампердюк рішуче дав рашкостану ще два-три тижні
18.09.2025 11:44 Відповісти
 
 