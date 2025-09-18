РУС
10-летний мальчик более года самостоятельно заботился о двух братьях с тяжелым генетическим заболеванием на Донетчине, - прокуратура

10-летний мальчик более года ухаживал за двумя братьями с инвалидностью

10-летний мальчик в Донецкой области более года ухаживал за двумя 13-летними братьями прикованными к постели.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас прокуратура начала расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей представителями Службы по делам детей Белозерского городского совета.

"Речь идет о трех братьях из Покровского района, которые вероятно остались без надлежащей опеки после смерти бабушки. Двое из них - 13-летние дети с тяжелым генетическим заболеванием, прикованные к постели. Проверяется информация о том, что более года единственным, кто за ними ухаживал - был 10-летний младший брат, который собственными силами кормил, поил и ухаживал за мальчиками, а во время обстрелов - самостоятельно спускал их в подвал", - говорится в сообщении.

Дети попали в благотворительный центр в крайне тяжелом состоянии: истощенные, с многочисленными нелечеными травмами и без необходимой медицинской помощи.

Прокуратура подготовила ряд запросов в профильные службы для выяснения всех обстоятельств.

Читайте: 1603 ребенка остаются в зоне принудительной эвакуации на Донетчине, - ОВА

Автор: 

дети (6729) прокуратура (5071) Донецкая область (10792) инвалидность (193) Покровский район (994)
ось кому потрібно давати героя,бо мало хто з цим може бути не згідним....а інші повинні пройти горнило історії,бо як виявляється не всі ті кого рахують героями-герої...
18.09.2025 11:55 Ответить
Сидю в бліндаку і плачу. Яке велике серце у цього маленького братика. Пошли господи милосердний, цім хлопчикам легкої долі.
18.09.2025 12:02 Ответить
так цей хлопчик Герой , і Герої ті хто дав таким дітям до 19р. захист та мир , за шо їх сьогодні і знищюють !!!
18.09.2025 11:57 Ответить
Деякі діти в своєму дитинстві проходять через таке , що не кожний із дорослих би стерпів
18.09.2025 12:00 Ответить
Не здивуюсь, якщо весь цей час на картку якогось працівника профільних служб "капали" грошикі "за догляд" за цими несчасними дітьми...
18.09.2025 12:05 Ответить
Та і звітність мабуть в порядку. Чого би ще туди пхалася прокуратора .
18.09.2025 12:26 Ответить
Повага, земляче.
18.09.2025 12:12 Ответить
Скільки мужності та сили волі у цієї дитини! На жаль, навіть не всі дорослі чоловіки можуть цим похвалитися.....Особливо зараз.
18.09.2025 12:14 Ответить
Стефанчуки+зеленський та особи з Урядового кварталу і моноШобли, піклуються ВИКЛЮЧНО за своє, а такі Українці це не до них!
Омбусменів усіляких попризначали, для годиться, щоб записи для них були в трудовій!! Яка влада, такі й наслідки! Шашлики, саміти міру-мір, відосики…. І теліпання єрундою, перед виборами!!
18.09.2025 12:25 Ответить
Є якісь координати для допомоги цім хлопцям ?
18.09.2025 12:35 Ответить
У нас зараз лише одні герої є - ті які БЕЗПОСЕРЕДНЬО на фронті стріляють у ворога і над ким свистять кулі.Хлопчики,які пильнують хворих братів,штабні вояки,які щоденно фоткаються з автоматами в руках,різного роду парубії,які в тилу пензлюють в спортзали героями НЕ Є!Не розбавляйте такими анонсами справжній героїзм,не знецінюйте його!
18.09.2025 12:50 Ответить
він в тебе забув спитати - коли брата тяг на спині в підвал.
18.09.2025 13:04 Ответить
Адміни!
кацапський бот Юрій Туркеш спалився.
Вони завжди правду (про героїв із ЗСУ) перемішують з брехнею!
Наприклад, Парубій був діючим депутатом ВР.
18.09.2025 13:28 Ответить
пздц....це не держава а резервація для бідних дітей.ганьба дорослим людям за цей срач під назвою життя.
18.09.2025 13:02 Ответить
до чого в цьому випадку держава? у них ще мама є. Жива мама.Просто зловживає і чхати хотіла на дітей. А в умовах прифронтового міста не дуже просто прослідкувати за такими випадками. А держава все ж таки їх знайшла і вивезла вбезпечне місце, де ними опікуються люди, які цьому присвятили життя
18.09.2025 13:44 Ответить
 
 