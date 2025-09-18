10-летний мальчик более года самостоятельно заботился о двух братьях с тяжелым генетическим заболеванием на Донетчине, - прокуратура
10-летний мальчик в Донецкой области более года ухаживал за двумя 13-летними братьями прикованными к постели.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас прокуратура начала расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей представителями Службы по делам детей Белозерского городского совета.
"Речь идет о трех братьях из Покровского района, которые вероятно остались без надлежащей опеки после смерти бабушки. Двое из них - 13-летние дети с тяжелым генетическим заболеванием, прикованные к постели. Проверяется информация о том, что более года единственным, кто за ними ухаживал - был 10-летний младший брат, который собственными силами кормил, поил и ухаживал за мальчиками, а во время обстрелов - самостоятельно спускал их в подвал", - говорится в сообщении.
Дети попали в благотворительный центр в крайне тяжелом состоянии: истощенные, с многочисленными нелечеными травмами и без необходимой медицинской помощи.
Прокуратура подготовила ряд запросов в профильные службы для выяснения всех обстоятельств.
Омбусменів усіляких попризначали, для годиться, щоб записи для них були в трудовій!! Яка влада, такі й наслідки! Шашлики, саміти міру-мір, відосики…. І теліпання єрундою, перед виборами!!
кацапський бот Юрій Туркеш спалився.
Вони завжди правду (про героїв із ЗСУ) перемішують з брехнею!
Наприклад, Парубій був діючим депутатом ВР.