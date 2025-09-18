10-річний хлопчик понад рік самотужки піклувався про двох братів з важким генетичним захворюванням на Донеччині, - прокуратура

10-річний хлопчик на Донеччині понад рік доглядів за двома 13-річними братами прикутими до ліжка.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Наразі прокуратура розпочала розслідування за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків представниками Служби у справах дітей Білозерської міської ради.

"Йдеться про трьох братів із Покровського району, які імовірноо залишилися без належного піклування після смерті бабусі. Двоє з них – 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка. Перевіряється інформація про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав - був 10-річний молодший брат, який власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів - самостійно спускав їх до підвалу", - йдеться в повідомленні.

Діти потрапили до благодійного центру у вкрай тяжкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги.

Прокуратура підготувала низку запитів до профільних служб для з’ясування всіх обставин.

