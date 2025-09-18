УКР
Новини
10-річний хлопчик понад рік самотужки піклувався про двох братів з важким генетичним захворюванням на Донеччині, - прокуратура

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Наразі прокуратура розпочала розслідування за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків представниками Служби у справах дітей Білозерської міської ради.

"Йдеться про трьох братів із Покровського району, які імовірноо залишилися без належного піклування після смерті бабусі. Двоє з них – 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка. Перевіряється інформація про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав - був 10-річний молодший брат, який власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів - самостійно спускав їх до підвалу", - йдеться в повідомленні.

Діти потрапили до благодійного центру у вкрай тяжкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги.

Прокуратура підготувала низку запитів до профільних служб для з’ясування всіх обставин.

Читайте: 1603 дитини залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА

діти (5312) прокуратура (3747) Донецька область (9615) інвалідність (297) Покровський район (1005)
Топ коментарі
+27
ось кому потрібно давати героя,бо мало хто з цим може бути не згідним....а інші повинні пройти горнило історії,бо як виявляється не всі ті кого рахують героями-герої...
18.09.2025 11:55 Відповісти
+17
Сидю в бліндаку і плачу. Яке велике серце у цього маленького братика. Пошли господи милосердний, цім хлопчикам легкої долі.
18.09.2025 12:02 Відповісти
+14
так цей хлопчик Герой , і Герої ті хто дав таким дітям до 19р. захист та мир , за шо їх сьогодні і знищюють !!!
18.09.2025 11:57 Відповісти
Деякі діти в своєму дитинстві проходять через таке , що не кожний із дорослих би стерпів
18.09.2025 12:00 Відповісти
Не здивуюсь, якщо весь цей час на картку якогось працівника профільних служб "капали" грошикі "за догляд" за цими несчасними дітьми...
18.09.2025 12:05 Відповісти
Та і звітність мабуть в порядку. Чого би ще туди пхалася прокуратора .
18.09.2025 12:26 Відповісти
Повага, земляче.
18.09.2025 12:12 Відповісти
Скільки мужності та сили волі у цієї дитини! На жаль, навіть не всі дорослі чоловіки можуть цим похвалитися.....Особливо зараз.
18.09.2025 12:14 Відповісти
Стефанчуки+зеленський та особи з Урядового кварталу і моноШобли, піклуються ВИКЛЮЧНО за своє, а такі Українці це не до них!
Омбусменів усіляких попризначали, для годиться, щоб записи для них були в трудовій!! Яка влада, такі й наслідки! Шашлики, саміти міру-мір, відосики…. І теліпання єрундою, перед виборами!!
18.09.2025 12:25 Відповісти
Є якісь координати для допомоги цім хлопцям ?
18.09.2025 12:35 Відповісти
У нас зараз лише одні герої є - ті які БЕЗПОСЕРЕДНЬО на фронті стріляють у ворога і над ким свистять кулі.Хлопчики,які пильнують хворих братів,штабні вояки,які щоденно фоткаються з автоматами в руках,різного роду парубії,які в тилу пензлюють в спортзали героями НЕ Є!Не розбавляйте такими анонсами справжній героїзм,не знецінюйте його!
18.09.2025 12:50 Відповісти
він в тебе забув спитати - коли брата тяг на спині в підвал.
18.09.2025 13:04 Відповісти
пздц....це не держава а резервація для бідних дітей.ганьба дорослим людям за цей срач під назвою життя.
18.09.2025 13:02 Відповісти
 
 