10-річний хлопчик понад рік самотужки піклувався про двох братів з важким генетичним захворюванням на Донеччині, - прокуратура
10-річний хлопчик на Донеччині понад рік доглядів за двома 13-річними братами прикутими до ліжка.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Наразі прокуратура розпочала розслідування за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків представниками Служби у справах дітей Білозерської міської ради.
"Йдеться про трьох братів із Покровського району, які імовірноо залишилися без належного піклування після смерті бабусі. Двоє з них – 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка. Перевіряється інформація про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав - був 10-річний молодший брат, який власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів - самостійно спускав їх до підвалу", - йдеться в повідомленні.
Діти потрапили до благодійного центру у вкрай тяжкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги.
Прокуратура підготувала низку запитів до профільних служб для з’ясування всіх обставин.
Омбусменів усіляких попризначали, для годиться, щоб записи для них були в трудовій!! Яка влада, такі й наслідки! Шашлики, саміти міру-мір, відосики…. І теліпання єрундою, перед виборами!!