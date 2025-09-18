75% румын считают, что война РФ против Украины напрямую влияет на их страну

Почти 75% граждан Румынии считают, что российско-украинская война влияет на страну в очень большой или достаточно большой степени.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Inscop Research, которые публикует Digi24, передает Цензор.НЕТ.

По словам директора Inscop Ремуса Штефуряка, результаты опроса демонстрируют, что тревога румын вызвана в основном двумя факторами.

"75% румын считают, что война в Украине влияет на Румынию в очень большой и достаточно большой степени. Мнения распределены равномерно среди различных социально-демографических групп, что показывает, что последствия конфликта, развязанного Россией, глубоко ощущаются населением Румынии. Беспокойство граждан вызвано в основном двумя факторами: безопасность страны в условиях риска расширения конфликта и экономический кризис (цены на энергоносители, инфляция)", - заявил Штефуряк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 54% украинцев готовы присоединиться к Силам обороны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В частности, 43,5% румын считают безопасность Румынии и риск расширения конфликта самым большим вопросом, который беспокоит в связи с войной в Украине.

По словам Штефуряка, более обеспокоены риском расширения конфликта избиратели партии PSD (Социал-демократическая партия), женщины, люди старше 60 лет, жители Бухареста и крупных городов, а также люди с высшим образованием.

36,2% опрошенных назвали экономический кризис (цены на энергоносители, инфляцию) самым большим вопросом, беспокоящим в связи с войной в Украине.

Румынский социолог добавляет, что к этой группе респондентов относятся в основном избиратели ультраправой партии AUR, молодые люди в возрасте 18-29 лет, люди с начальным образованием, жители сельских районов и государственные служащие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния "скорее не поддерживает" введение бесполетной зоны над Украиной, но в будущем может пересмотреть это решение, - президент Дан