РУС
Новости Воздушное пространство Украины
Румыния "скорее не поддерживает" введение бесполетной зоны над Украиной, но в будущем может пересмотреть это решение, - президент Дан

Никушор Дан о беспилотном воздушном пространстве Украины

Введение бесполетной зоны может быть расценено Россией как акт прямого участия в конфликте, что противоречит международным нормам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу Antena 3 заявил президент Румынии Никушор Дан.

И добавил, что сейчас его страна "скорее не поддерживает" введение бесполетной зоны над Украиной. Однако не исключена возможность пересмотра этой позиции в будущем.

"Мы провели начальные обсуждения этого вопроса с людьми из национального государственного аппарата, советниками, людьми из армии, специалистами по внешней политике. Сейчас - скорее нет. Но, в зависимости от развития событий, мы можем пересмотреть позицию. Существуют международные обычаи относительно того, что значит быть в конфликте или нет. И по этому вопросу, согласно некоторым интерпретациям большинства, делать это определенным образом означает вступать в конфликт", - уточнил Дан.

Напомним, европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что идея создания бесполетной зоны над Украиной заслуживает обсуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет смысла убеждать РФ, что ее дрон залетел в Румынию. Россияне пытаются изменить реальность, - МИД Румынии

НАТО (10317) Румыния (1159)
Топ комментарии
+10
Введення безпольотної зони може бути розцінене Росією як акт прямої участі у конфлікті, що суперечить міжнародним нормам.

А хіба Статут ООН не передбачає участь коаліції на стороні країни, на яку напали? Світ розділився на агресивну меншість, яка живе у власному лайні та яка готова втопити у ньому весь світ, та заплившу жиром перелякану більшість.
16.09.2025 08:08 Ответить
+7
а мамалигу на всяк випадок переховали
16.09.2025 08:04 Ответить
+6
ось напад на сусіда ,бомбардування шкіл і лікарень не суперечить міжнародним нормам !
16.09.2025 08:39 Ответить
Як той - так зразу
16.09.2025 08:00 Ответить
Ну звичайно не підтриує Поки смажений півень не клюне в гузно. Як і пшеки.
16.09.2025 08:01 Ответить
а мамалигу на всяк випадок переховали
16.09.2025 08:04 Ответить
Головне,що твоя країна завжди підтримує потвор на кшталт гітлера та путіна..
16.09.2025 08:09 Ответить
Перекладаємо : засц@ли)))
16.09.2025 08:17 Ответить
Єдиний раз добре діло зробили, коли без суда розстріляли натуй чету Чаушеску....
16.09.2025 08:18 Ответить
Допомогти країні що зазнала агресії захистити своїх громадян від вбивства це протирічить міжнародним нормам??? Що це за норми такі?
16.09.2025 08:36 Ответить
ось напад на сусіда ,бомбардування шкіл і лікарень не суперечить міжнародним нормам !
16.09.2025 08:39 Ответить
пару ракет прилетить, теж думати будуть
16.09.2025 08:39 Ответить
Обісцянти.
16.09.2025 08:42 Ответить
Ви неспроможні навіть свою територію захистити, мамалижники!..
16.09.2025 08:42 Ответить
Ось так вони боялися ще сказати коли в перші дні війни румунський міг і вертоліт що полетів спасати його були збиті кацапами, немає ніякого нато є пустий папірець з 5 статєю, нато ще не вступивши в війну вже капітулювало і не боїться цього признати. І тільки єдиний лідер вільного світу має потужність протистояти вісі зла на чолі з китаєм і його проксі рашкою.
16.09.2025 09:50 Ответить
ЗСУ - єдиний лідер. Ви ж ЗСУ мали на увазі а не потужного боневтіка з кумами-партнерами мародерами?
16.09.2025 10:21 Ответить
 
 