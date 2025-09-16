Румыния "скорее не поддерживает" введение бесполетной зоны над Украиной, но в будущем может пересмотреть это решение, - президент Дан

Введение бесполетной зоны может быть расценено Россией как акт прямого участия в конфликте, что противоречит международным нормам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу Antena 3 заявил президент Румынии Никушор Дан.

И добавил, что сейчас его страна "скорее не поддерживает" введение бесполетной зоны над Украиной. Однако не исключена возможность пересмотра этой позиции в будущем.

"Мы провели начальные обсуждения этого вопроса с людьми из национального государственного аппарата, советниками, людьми из армии, специалистами по внешней политике. Сейчас - скорее нет. Но, в зависимости от развития событий, мы можем пересмотреть позицию. Существуют международные обычаи относительно того, что значит быть в конфликте или нет. И по этому вопросу, согласно некоторым интерпретациям большинства, делать это определенным образом означает вступать в конфликт", - уточнил Дан.

Напомним, европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что идея создания бесполетной зоны над Украиной заслуживает обсуждения.

