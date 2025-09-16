УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9129 відвідувачів онлайн
Новини Повітряний простір України
322 7

Румунія "скоріше не підтримує" введення безпольотної зони над Україною, але в майбутньому може переглянути це рішення, - президент Дан

Нікушор Дан про безпілотний повітряний простір України

Введення безпольотної зони може бути розцінене Росією як акт прямої участі у конфлікті, що суперечить міжнародним нормам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  телеканалу Antena 3 заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Та додав,  що наразі його країна  "скоріше не підтримує" введення безпольотної зони над Україною. Проте не виключена можливість перегляду цієї позиції в майбутньому.

"Ми провели початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями із зовнішньої політики. Наразі – скоріше ні. Але, залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути позицію. Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт", – уточнив Дан.

Нагадаємо,  європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ідея створення безпольотної зони над Україною заслуговує на обговорення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу переконувати РФ, що її дрон залетів в Румунію. Росіяни намагаються змінити реальність, - МЗС Румунії

Автор: 

НАТО (6780) Румунія (1241)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як той - так зразу
показати весь коментар
16.09.2025 08:00 Відповісти
Ну звичайно не підтриує Поки смажений півень не клюне в гузно. Як і пшеки.
показати весь коментар
16.09.2025 08:01 Відповісти
а мамалигу на всяк випадок переховали
показати весь коментар
16.09.2025 08:04 Відповісти
Введення безпольотної зони може бути розцінене Росією як акт прямої участі у конфлікті, що суперечить міжнародним нормам.

А хіба Статут ООН не передбачає участь коаліції на стороні країни, на яку напали? Світ розділився на агресивну меншість, яка живе у власному лайні та яка готова втопити у ньому весь світ, та заплившу жиром перелякану більшість.
показати весь коментар
16.09.2025 08:08 Відповісти
Головне,що твоя країна завжди підтримує потвор на кшталт гітлера та путіна..
показати весь коментар
16.09.2025 08:09 Відповісти
Перекладаємо : засц@ли)))
показати весь коментар
16.09.2025 08:17 Відповісти
Єдиний раз добре діло зробили, коли без суда розстріляли натуй чету Чаушеску....
показати весь коментар
16.09.2025 08:18 Відповісти
 
 