Румунія "скоріше не підтримує" введення безпольотної зони над Україною, але в майбутньому може переглянути це рішення, - президент Дан
Введення безпольотної зони може бути розцінене Росією як акт прямої участі у конфлікті, що суперечить міжнародним нормам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу Antena 3 заявив президент Румунії Нікушор Дан.
Та додав, що наразі його країна "скоріше не підтримує" введення безпольотної зони над Україною. Проте не виключена можливість перегляду цієї позиції в майбутньому.
"Ми провели початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями із зовнішньої політики. Наразі – скоріше ні. Але, залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути позицію. Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт", – уточнив Дан.
Нагадаємо, європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ідея створення безпольотної зони над Україною заслуговує на обговорення.
А хіба Статут ООН не передбачає участь коаліції на стороні країни, на яку напали? Світ розділився на агресивну меншість, яка живе у власному лайні та яка готова втопити у ньому весь світ, та заплившу жиром перелякану більшість.