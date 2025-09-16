Румунія "скоріше не підтримує" введення безпольотної зони над Україною, але в майбутньому може переглянути це рішення, - президент Дан

Введення безпольотної зони може бути розцінене Росією як акт прямої участі у конфлікті, що суперечить міжнародним нормам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу Antena 3 заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Та додав, що наразі його країна "скоріше не підтримує" введення безпольотної зони над Україною. Проте не виключена можливість перегляду цієї позиції в майбутньому.

"Ми провели початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями із зовнішньої політики. Наразі – скоріше ні. Але, залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути позицію. Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт", – уточнив Дан.

Нагадаємо, європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ідея створення безпольотної зони над Україною заслуговує на обговорення.

