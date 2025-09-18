75% румунів вважають, що війна РФ проти України безпосередньо впливає на їхню країну

Майже 75% громадян Румунії вважають, що російсько-українська війна впливає на країну в дуже великій або досить великій мірі.

Про це свідчать результати опитування Inscop Research, які публікує Digi24, передає Цензор.НЕТ.

За словами директора Inscop Ремуса Штефуряка, результати опитування демонструють, що тривога румунів викликана в основному двома факторами.

"75% румунів вважають, що війна в Україні впливає на Румунію в дуже великій і досить великій мірі. Думки розподілені рівномірно серед різних соціально-демографічних груп, що показує, що наслідки конфлікту, розв'язаного Росією, глибоко відчуваються населенням Румунії. Занепокоєння громадян викликане в основному двома факторами: безпека країни в умовах ризику розширення конфлікту та економічна криза (ціни на енергоносії, інфляція)", - заявив Штефуряк.

Зокрема, 43,5% румунів вважають безпеку Румунії та ризик розширення конфлікту найбільшим питанням, що турбує у зв’язку з війною в Україні.

За словами Штефуряка, більш стурбовані ризиком розширення конфлікту виборці партії PSD (Соціал-демократична партія), жінки, люди старше 60 років, жителі Бухареста і великих міст, а також люди з вищою освітою.

36,2% опитаних назвали економічну кризу (ціни на енергоносії, інфляцію) найбільшим питанням, що турбує у зв’язку з війною в Україні.

Румунський соціолог додає, що до цієї групи респондентів належать здебільшого виборці ультраправої партії AUR, молоді люди у віці 18-29 років, люди з початковою освітою, мешканці сільських районів і державні службовці.

